(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Börsenplätze creditshelf-Aktie:



Xetra-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

54,00 EUR +1,89% (13.01.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs creditshelf-Aktie:

53,50 EUR +0,94% (13.01.2020, 08:25)



ISIN creditshelf-Aktie:

DE000A2LQUA5



WKN creditshelf-Aktie:

A2LQUA



Ticker-Symbol creditshelf-Aktie:

CSQ



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (13.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) unverändert zu kaufen.creditshelf habe heute (13.01.2020) vermeldet, dass man mit BNP Paribas AM eine strategische Partnerschaft eingegangen sei und somit das Kreditangebot weiter ausbaue. Durch diese Kooperation biete creditshelf nun auch Laufzeiten von fünf bis acht Jahren für gänzlich unbesicherte Mittelstandskredite zwischen 500.000 und 5 Mio. Euro an. Das bisherige Kreditvolumen habe zwischen 100.000 und 5 Mio. Euro mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren gelegen. Somit könne creditshelf längerfristige Anfragen direkt über die neu geschaffene Partnerschaft an die institutionellen Investoren von BNP Paribas AM vermitteln. Das neue Angebot richte sich nach Unternehmensangaben insbesondere an deutsche, mittelständische Wachstumsunternehmen.Mit dieser Partnerschaft habe es creditshelf geschafft, nach der Commerzbank-Partnerschaft einen weiteren namhaften Partner einzubinden, der die Investoren-Seite bediene (Coba bediene ganze Wertschöpfungskette). Mit arrangierten Krediten in Höhe von 50,7 Mio. Euro in 2018 und 88,5 Mio. Euro in 2019 und einer bisherigen durchschnittlichen Laufzeit von ca. zweieinhalb Jahren würden so langsam die Rollierungs-Zeiträume bei den 2017/2018 arrangierten Krediten beginnen. Mit der Option, direkt mit längeren Fristen zu verlängern, erhöhe sich natürlich die Attraktivität von creditshelf's Angebot durch diese neue Partnerschaft. Im Gegensatz zu Coba bearbeite BNP keine Kreditanfragen, sondern sei rein auf der Investoren-Seite vertreten, somit gebe es keine Überlappung bei den Partnern.Nachdem creditshelf zur Coba-Partnerschaft damals noch mit einem Ziel-Volumen an den Markt gegangen sei, habe man nun auf eine Volumen-Angabe verzichtet, was auch Sinn mache. Bis die Aktienanalysten von FMR Research mehr Visibilität über mögliche Volumen-Größen hätten, würden sie ihr Modell unverändert belassen. Obwohl das Unternehmen keine offiziellen Angaben hierzu mache, würden die Aktienanalysten glauben, dass die Margen für creditshelf aus den Transaktionen mit BNP niedriger sein würden, als bei reinen "creditshelf"-Krediten. Jedoch sollte es höher sein als was die Aktienanalysten von FMR Research für die Coba-Kredite einplanen würden, da BNP nicht in die ganze Wertschöpfungskette des Kredit-Prozesses eingebunden sei, sondern erst im Investoren-Prozess mit involviert sei.Diese Partnerschaft stelle nach den positiven Q4-Zahlen einen weiteren Meilenstein in der Entwicklungsphase von creditshelf dar. Die Aktienanalysten von FMR Research würden ihr Kursziel bei 60 Euro je Aktie belassen, aber weiterhin auf ihren fairen Wert von 73,93 Euro hinweisen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: