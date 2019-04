(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (15.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Analyst von FMR Research, initiiert die Coverage für die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) mit einer Kaufempfehlung.Der creditshelf AG sei es mit der proprietären Kreditvermittlungsplattform gelungen, eine technologische Schnittstelle zwischen potenziellen Kreditnehmern und Investoren herzustellen, die beide Seiten besserstelle. Während Investoren Zugang zu Investments erhalten würden, die zuvor nur unter erschwerten Bedingungen hätten realisiert werden können, würden KMUs von einem schnellen und unkomplizierten Kreditvermittlungsprozess profitieren.Infolge der strengeren Regularien, die Aufsichtsbehörden traditionellen Kreditinstituten auferlegt hätten, habe sich die Kreditklemme bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland vergrößert. So verwundere es kaum, dass der Anteil der Bankkredite an der gesamten Kapitalbeschaffung von KMU seit 2007 deutlich zurückgegangen sei. Gleichzeitig habe das seit Jahren anhaltende Niedrigzinsumfeld die Renditen vieler Assetklassen auf einem niedrigen Niveau angeglichen, sodass alternative Investments für professionelle und institutionelle Investoren immer stärker in den Vordergrund rücken würden.Guidance für das Geschäftsjahr 2019: Umsatz zwischen 4,5 Mio. EUR und 5,5 Mio. EUR; EBIT: Bandbreite zwischen -3,5 Mio. EUR und -4,5 Mio. EUR. Der Analyst sehe die Guidance als sehr realistisch an. Er plane mit Umsätzen von 5,1 Mio. EUR und einem EBIT von -3,7 Mio. EUR. Basis hierfür: Volumen Kreditanfragen bei 2,1 Mrd. EUR und arrangierte Kredite in Höhe von 105,8 Mio. EUR (Conversion Rate: 5,0%). 2020e und 2021e sollten zwei weitere Meilensteine in der Unternehmensgeschichte erreicht werden: 2020e erstmalig positives EBITDA (FMRe: +700 TEUR), und 2021e erstmalig positives EBIT (FMRe: +3,9 Mio. EUR).Cashflow-seitig sehe der Analyst creditshelf ausreichend ausgestattet, da nach dem IPO (Brutto-Emmissionserlös: 16,5 Mio. EUR) Ende 2018 noch 12,4 Mio. EUR zu Buche gestanden hätten. Er schätze, dass in 2019e der Cash Burn bei rund 2,7 Mio. EUR liegen sollte. Ab 2020e erwarte er den CF ins Positive drehend (FMRe: +180 TEUR) und ab 2021e sollte der CF (+4,2 Mio. EUR) einhergehen mit der positiven EBITDA-Entwicklung.