Kurzprofil creditshelf Aktiengesellschaft:



creditshelf (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) ist ein Pionier im Bereich der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland, der über seine leicht zu bedienende Online-Plattform www.creditshelf.com Kredite arrangiert. Die im Jahr 2014 gegründete creditshelf mit Sitz in Frankfurt am Main versteht sich als Markt- und Technologieführer im wachstumsstarken Geschäft der digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland. Als Mittelstandsfinanzierer hat creditshelf seine Plattform entwickelt, um den Finanzierungsbedarf von deutschen KMU-Kreditnehmern durch Kredite von an dieser Anlageklasse interessierten Investoren zu bedienen. In diesem Prozess bietet creditshelf an, Unternehmenskredite zu arrangieren, und ermöglicht kleinen und mittelständischen Unternehmen so den Zugang zu hochattraktiven Finanzierungsalternativen.



Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für ihre Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den KMU-Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren. (08.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - creditshelf-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der creditshelf Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A2LQUA5, WKN: A2LQUA, Ticker-Symbol: CSQ) unverändert zu kaufen.Heute habe creditshelf AG die Q1 Zahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht. Mit Kreditanfragen in Höhe von 500 Mio. Euro, nachdem es in Q1 19 319 Mio. Euro gewesen seien. Selbst im starken Q4 19 seien die Kreditanfragen nur bei 396 Mio. Euro gewesen. Somit zeige sich, dass creditshelf immer weiter als wertvolle Alternative zu Hausbanken gesucht werde, insbesondere auch in Zeiten von Covid-19. Jedoch sei der Umsatz von 0,9 Mio. Euro in Q1 19 auf 0,7 Mio. Euro im Q1 20 gesunken. Somit sei die Conversion Rate von 5,3% in Q1 19, 6,6% für das Gesamtjahr 2019 auf nunmehr 2,3% in Q1 20 zurückgegangen.Die zwei bedeutendsten Gründe dafür seien: 1) Infolge der Corona-Verwerfungen würden sich auch Anfragen von schwächeren Unternehmen häufen, welche nicht angenommen werden könnten, und 2) da die Conversion in Q4 bei 9,3% gelegen habe und ein Großteil des Umsatzes im Dezember generiert worden sei, dürften die Abschlüsse im Januar relativ gering gewesen sein, die erst im Februar/März hochgegangen seien. Dies würde auch einhergehen mit der Aussage vom CFO, dass April weiter positiv verlaufen sei. Deshalb gehe Silbe in den nächsten Monaten davon aus, dass einerseits die Conversion Rate wieder steige, aber auch der Quartalsumsatz überproportional zum Q1 20 steigen werde. Das EBIT in Q1 habe bei -2,1 Mio. Euro gelegen, was allen voran an dem weiteren Personalaufbau und Marketing-Maßnahmen gelegen habe. Jedoch verzichte das Unternehmen vorerst auf weiteres Recruiting und auch Marketing werde in Q2-Q4 nicht die Höhe von Q1 erreichen.Nachdem im November 2019 der Direct-Lending Fonds mit der Beteiligung des Europäischen Investmentfonds (EIF) angekündigt worden sei, habe creditshelf nun das erste Closing einer Tranche verkündigen können. Insgesamt hätten 62 Mio. Euro eingesammelt werden können, wobei der EIF sich mit 30 Mio. Euro beteiligt habe. Da die Laufzeit des Closed-Fonds für sechs Jahre (plus 1 Jahre Option auf Verlängerung) aufgesetzt sei, habe creditshelf nun ausreichend Mittel auf der Investoren-Seite, um die erhöhten Kreditanfragen zu stemmen. Somit sei das Geschäftsmodell weiter stabilisiert worden und ermögliche den nächsten Wachstumsschritt.Für das Gesamtjahr bleibe das Unternehmen weiterhin positiv gestimmt und bestätige die bisherige Guidance (Umsatz: 7,0 bis 8,5 Mio. Euro; EBIT: -4,0 bis -5,5 Mio. Euro) und der Analyst sehe aktuell keinen Grund, seine Schätzungen anzupassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: