ISIN comdirect bank-Aktie: DE0005428007

DE0005428007



WKN comdirect bank-Aktie: 542800

542800



Ticker-Symbol comdirect bank-Aktie: COM

COM



Kurzprofil comdirect bank AG:



Die comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) ist eine der ersten Direktbanken in Deutschland und zählt zu den Marktführern im Bereich der Onlinebroker. Die Gesellschaft wurde 1994 als Direktbank-Tochter der Commerzbank gegründet hat sich von einem reinen Onlinebroker zu einer Vollbank mit einem vollständigen Leistungsportfolio für Privatkunden entwickelt. Dabei ist die Gesellschaft in den Geschäftsbereichen B2C und B2B tätig. Zu der Produktpalette der comdirect gehören der Wertpapierhandel über das Internet sowie der Handel mit Investmentfonds und Anleihen. Hinzu kommen der außerbörsliche Handel, Wertpapierkredite, steueroptimierte Kapitalanlagen und Baufinanzierungen. Die zweite Hälfte des Portfolios besteht aus Bankdienstleistungen. (26.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - comdirect bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikoals Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie comdirect bank AG (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800, Ticker-Symbol: COM) unter die Lupe.Einige Nutzer der Direktbank comdirect hätten beim Blick in ihre Aktiendepots in dieser Woche nicht schlecht gestaunt: Während die einen über Nacht zu Millionären geworden seien, würden andere tief ins Minus rutschen. Mittlerweile sei klar, was hinter den mysteriösen Kursveränderungen gesteckt habe. Durch einen Fehler bei einem Dienstleister seien einige Kurse vorübergehend nicht korrekt angezeigt worden, habe eine Unternehmenssprecherin mitgeteilt. Es habe sich dabei aber nur um ein Darstellungsproblem gehandelt. Der tatsächliche Depotbestand, der Verfügungsrahmen und die Kurse in den Ordermasken seien davon nicht betroffen und jederzeit korrekt gewesen. Ab Handelsstart um 9 Uhr morgens hätten die Anzeigen wieder größtenteils regulär funktioniert.Schuld an der wundersamen Kapitalvermehrung bzw. -Vernichtung sei also eine erneute IT-Panne gewesen. Das würden die Kunden bereits kennen, denn Anfang Juni habe ein Ausfall bei Konzernmutter Commerzbank auch die Systeme der comdirect teilweise lahmgelegt. Im Vergleich zu früheren Pannen dürften sich die Auswirkungen für Institut und Kunden diesmal jedoch in Grenzen halten - schließlich seien keine aufwendigen Nachbuchungen erforderlich. Auch auf den Kurs der comdirect bank-Aktie habe sie keine Auswirkungen gehabt. Die Aktie stehe derzeit aber ohnehin nur auf die Beobachtungsliste - genau wie das Papier der Commerzbank, so Nikoals Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2019)Börsenplätze comdirect bank-Aktie: