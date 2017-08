Top Ten Geldanlage: So legten die Deutschen im Juli ihre Ersparnisse an



1. Girokonto (56%)

2. Sparbuch (50%)

3. Tagesgeld (36%)

4. Bargeld (30%)

5. Bausparvertrag (29%)

6. Lebensversicherung (27%)

7. Altersvorsorge (25%)

8. Festgeld (16%)

9. Fonds (16%)

10. Aktien (15%)



Hintergrund zum comdirect Spar- und Anlageindex



Der comdirect Spar- und Anlageindex erscheine monatlich und gebe Aufschluss darüber, ob Privatpersonen in Deutschland tendenziell eher sparen oder konsumieren würden. Der Index basiere auf einer repräsentativen Befragung von 1.600 Bundesbürgern, die vom Marktforschungsinstitut Toluna durchgeführt werde. Er spiegle das Verhalten der Privatpersonen mit Blick auf ihre Anlagen und Ausgaben wider - und damit ihre Sparneigung. (29.08.2017/ac/a/m)





Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die Kauflaune der Deutschen hält weiter an: Im Juli sank der comdirect Spar- und Anlageindex von 99,2 auf 98,7 Punkte, so die Analysten der comdirect bank.Dies sei der niedrigste Stand seit Februar 2017. Wie bereits im Juni hätten 39 Prozent der Befragten im Juli nichts oder weniger als 50 Euro zurückgelegt. Im Mittel habe jeder Bundesbürger im Juli 112 Euro gespart. Der niedrige Wert spiegle auch die anhaltend gute Konsumstimmung in Deutschland wieder. "Angesichts des stabilen Wirtschaftswachstums und der geringen Arbeitslosigkeit machen sich die Sparer offenbar weniger Sorgen über die Zukunft", erkläre Kirsten Albers, Leiterin Banking bei comdirect. "Für viele Deutsche bieten die anhaltend niedrigen Zinsen außerdem kaum einen Anreiz, mehr Geld beiseitezulegen als zuvor." Mit Blick auf die Altersvorsorge könnte das für viele Bundesbürger jedoch zum Problem werden.