Quickborn (www.aktiencheck.de) - Die Verkaufsstimmung der deutschen Privatanleger hält weiter an - und zwar im elften Monat in Folge, so die Analysten der comdirect bank.Dennoch habe sich im Juni ein etwas anderes Bild gezeigt. "Es gab im vergangenen Monat einige Kurshochs. Während diese in jüngster Zeit meist mit Gewinnmitnahmen einhergingen, kauften die Anleger diesmal leicht zu", habe Stefan Wolf, Produktmanager Trading bei comdirect, gesagt. "Das zeigt uns, dass das Misstrauen der Anleger gegenüber neuen Höchststände langsam nachlässt, wenn auch nur zaghaft." So bleibe der comdirect Brokerage-Index mit 97,1 Punkten weiterhin im Verkaufsbereich. Im Vergleich zum Vormonat sei er jedoch um 2,4 Punkte angestiegen.Diese Ankündigung habe gleichzeitig aber auch zu starken Gewinnmitnahmen geführt, wodurch E.ON bei den meistverkauften Aktien im Juni den ersten Platz eingenommen habe. "Die E.ON-Aktie stand schon lange extrem unter Druck, da kam vielen Anlegern das Kurshoch durch die gekippte Atomsteuer sehr gelegen", erkläre Wolf. Aber auch die Titel der Commerzbank, Svenska Cellulosa, Lufthansa und der Deutschen Bank hätten auf der Liste der Top-Verkäufe weit oben gestanden. "Bei Svenska Cellulosa führte die Abspaltung der Hygienesparte unter dem Namen Essity und dem damit verbundenen Listing an der Börse zu starken Abgängen", so Wolf. (17.07.2017/ac/a/m)