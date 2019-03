Seit einigen Monaten halte sich die starke Handelsaktivität bei DAX-Neuling Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206): Auch im Februar habe der Wert die Liste der meistgekauften sowie meistverkauften Aktien angeführt. "Spekulationen um Manipulationsvorwürfe über das Geschäft in Singapur und das Short-Selling Verbot der BaFin führten unter anderem zu extremen Kursschwankungen, die spekulative Anleger ausnutzten. Diese extrem hohe Handelsaktivität in einem Monat überstieg das Handelsniveau eines ganzen Jahres klassischer DAX-Werte", erkläre Lipkow den Hype um den deutschen Zahlungsverkehrsdienstleister.



Auf Platz zwei und drei der meistgekauften Einzeltitel hätten TUI (ISIN DE000TUAG000/ WKN TUAG00) und Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) gestanden, die beide durch die Zahlenbekanntgabe in den Fokus der Privatanleger gerückt seien. Der amerikanische Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (ISIN US5007541064/ WKN A14TU4) auf dem vierten Platz der Top-Käufe habe mit einer milliardenschweren Wertberichtigung sowie einer Dividendenkürzung für eine Korrektur des Börsenwerts gesorgt. "Die Anleger glauben jedoch weiterhin an das Geschäftsmodell des Standardwerts und nutzten die gefallenen Kurse als günstige Gelegenheit zum Kauf", so Lipkow. Auf Platz fünf sei der deutsche Chemiekonzern BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) gefolgt.



Nach Wirecard und Daimler hätten sich die beiden deutschen Großbanken Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) und Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) auf den Plätzen drei und vier der meistverkauften Aktien befunden. "Die Deutsche Bank hat mit erneuten Geldwäsche-Vorwürfen zu kämpfen. Dahingegen hat die Commerzbank gute Zahlen bekannt gegeben, die Anleger nahmen Gewinne mit", sage Lipkow zu der Entwicklung. Auf dem fünften Platz der Top-Verkäufe sei Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) gefolgt, die ebenfalls ordentliche Zahlen herausgebracht hätten.



Ein weiterer spannender Wert in den Top 10 der meistverkauften Einzeltitel sei Aurora Cannabis (ISIN CA05156X1087/ WKN A12GS7). "Zu Beginn des Jahres ist der neu vertretene Cannabissektor stark gestiegen. Die comdirect Kunden nutzten diese Entwicklung offenbar für Gewinnmitnahmen", so Lipkow. (14.03.2019/ac/a/m)







Quickborn (www.aktiencheck.de) - Nach dem positiven Start in das Börsenjahr 2019 sind die Anleger auch im Februar in Kauflaune, so die Analysten der comdirect bank.Der comdirect Brokerage Index habe 111,7 Punkten auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vormonat gelegen. So einen Wert habe es letztmals drei Jahre zuvor gegeben. Dieser Wert sowie die hohe Handelsaktivität der comdirect Kunden im Februar würden zeigen, dass die Privatanleger in allen Anlageklassen vermehrt zugekauft hätten. Die comdirect Kunden hätten vor allem Aktien (116,6 Punkte) besonders stark nachgefragt, außerdem hätten sie ihre Positionen bei den aktiven Fonds (130 Punkte) und ETFs (104,1 Punkte) weiter aufgestockt.