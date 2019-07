Das norwegische Unternehmen NEL ASA ASA (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) habe im Juni Wirecard von der Spitze der meistgekauften Aktien verdrängt und sei ebenfalls auf Platz zwei der Top-Verkäufe zu finden gewesen. NEL ASA, das Lösungen für die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien liefere, befinde sich seit einigen Monaten im Zentrum der Aufmerksamkeit. Im Juni sei der Aktienkurs nach einer Explosion einer Wasserstofftankstelle zunächst gesunken. Laut offizieller Aussage habe es sich dabei um einen Montagefehler gehandelt, woraufhin die Kurse wieder angestiegen seien. "Die Aktie von NEL ASA ist ein klassisches Tradingpapier im Bereich der Zukunftstechnologien", so Lipkow.



Der deutsche Technologiekonzern Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) sei auf Platz zwei der Top-Käufe und auf Platz eins der Top-Verkäufe zu finden gewesen. "Die positiven Meldungen überzeugten die Anleger vom Einstieg und führten gleichzeitig zu Gewinnmitnahmen auf Verkaufsseite", erkläre Lipkow. Auf Platz drei der meistgekauften Aktien habe Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) gestanden. Der deutsche Chiphersteller habe im Juni eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben, um den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor zu übernehmen. "Nachdem die Aktien nur institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten worden waren, sank zunächst der Kurs von Infineon. Die geplante Übernahme ist jedoch ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Unternehmens und hat die Anleger überzeugt", so Lipkow.



Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ), ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Produkte für Fleischersatz, tauche einen Monat nach Börsengang zum ersten Mal in der Liste der meistgehandelten Aktien auf und sei auf dem vierten Platz der Top-Käufe sowie dem dritten Platz der Top-Verkäufe zu finden gewesen. "Der Aktienkurs von Beyond Meat ist nach positiven Analystenkommentaren extrem stark angestiegen. Dem Markt für Fleischersatz wird vor allem in den USA ein hohes Potential zugeschrieben", so Lipkow. Viele Anleger seien bei den starken Kursschwankungen eingestiegen oder hätten Gewinne mitgenommen.



Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) sei auf Platz fünf der Top-Käufe gefolgt, obwohl die Lufthansa-Aktie im Juni der größte Verlierer im DAX gewesen sei. Grund hierfür: Der deutsche Luftfahrtkonzern habe seine Gewinnprognose gekappt. "Der höhere Wettbewerb durch Billigairlines schlägt sich auch auf den Börsenkurs von Lufthansa nieder. Viele Anleger glauben jedoch an die Zukunftsfähigkeit von Lufthansa und nutzten die deutlich gesunkenen Kurse zum Einstieg", so Lipkow. Der Marktexperte gebe jedoch zu bedenken: "Transport- und Logistikunternehmen sind Frühindikatoren für die konjunkturelle Entwicklung der Wirtschaft. Fallende Kurse können auf lange Sicht gesehen auf eine sich abkühlende Konjunktur hindeuten."



Auf Platz vier der meistverkauften Aktien habe Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) gestanden, gefolgt von der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) auf Platz fünf. "Die Aktie der Deutschen Bank ist im Juni auf ein Allzeittief gefallen. Die Spekulationen um eine Restrukturierung des Geldhauses haben sich bereits im vergangenen Monat auf den Aktienkurs ausgewirkt", kommentiere Lipkow. (17.07.2019/ac/a/m)





Quickborn (www.aktiencheck.de) - Im Juni 2019 waren die Privatanleger in Kauflaune, so die Analysten der comdirect bank.Mit 103,7 Punkten im Brokerage-Index hätten die comdirect Kunden mehr Aktien, Renten und Fonds im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt gekauft als sie verkauft hätten. "Trotz des stark ansteigenden DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hat der Brokerage-Index nicht im gleichen Maße mitgezogen. Die Anleger trauen der positiven Bewegung des Gesamtmarkts nicht. Sie handeln daher vor allem gezielt Aktien und Fonds, die die beste Rendite versprechen", so Andreas Lipkow, Marktexperte bei comdirect.Mögliche Gründe für die Seitwärtsbewegung seien die Unsicherheiten durch den Brexit und der Handelsstreit zwischen den USA und China. Das Handelsvolumen im Juni sei leicht rückläufig gewesen, die Privatanleger hätten abgewartet und hauptsächlich Aktien (108,9 Punkte) sowie aktive Fonds (123,3 Punkte) zugekauft. "Bei den Einzelwerten kann man gezielte Käufe erkennen, die sich stark an der Nachrichtenlage orientieren. Klassische Standardwerte wie Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) finden sich aktuell eher selten in den Top-Handelslisten", erläutere Lipkow. Der Teilindex der Renten sei von 92,1 Punkten auf 77,8 Punkte gesunken und habe damit seinen niedrigsten Wert seit März 2018 erreicht. "Trotz des größeren Rückgangs bei den Anleihen wurden weiterhin vor allem Neuemissionen gekauft", so Lipkow. Auch der ETF-Teilindex sei auf 98,4 Punkte gesunken.