Statt Einzeltiteln hätten unter anderem aktiv gemanagte Fonds (124,6 Punkte) und ETFs (104,9 Punkte) in der Gunst der comdirect Kunden gestanden. "Wir sehen weiterhin eine hohe Kaufbereitschaft bei Anlagen für den langfristigen Vermögensaufbau. Bevorzugt kauften die comdirect Kunden weltweit breit aufgestellte Produkte", erkläre Lipkow die Entwicklung des Brokerage Index. Der Teilindex der Renten sei weiter auf einen Tiefststand von 65,9 Punkten gesunken. Das Handelsvolumen im Juli habe insgesamt auf dem dritthöchsten Niveau des vergangenen Jahres gelegen.



Die fünf meistgekauften sowie meistverkauften Einzeltitel im Juli seien bis auf den dritten Platz identisch: Das deutsche Technologieunternehmen Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) habe wiederholt beide Listen auf Platz 1 dominiert. "Seit Anfang 2019 ist Wirecard nicht mehr aus der Liste der meistgehandelten Aktien wegzudenken. Durch die hohe Volatilität des Aktienkurses hat sich Wirecard zu einem Lieblingstitel für spekulativere Anleger entwickelt", erkläre Lipkow. Auf Platz zwei der Top-Käufe und Verkäufe habe die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) gestanden. "Im zweiten Quartal musste Deutschlands größtes Finanzinstitut einen großen Verlust verkünden. Verbunden mit den straffen Restrukturierungsplänen ging der Aktienkurs stark nach unten. Diese Entwicklung nutzten die comdirect Kunden zum Handeln", erläutere Lipkow.



Auf dem dritten Platz der meistgekauften Einzeltitel habe SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) gestanden. Nachdem die Bekanntgabe der Quartalszahlen für Enttäuschung bei den Privatanlegern geführt habe, habe der Aktienkurs im Juli nachgegeben. Viele Anleger hätten diese Kursverluste als Chance gesehen und zugekauft. Auf Platz vier der Top-Käufe und Verkäufe habe sich das norwegische Brennstoffzellen Unternehmen NEL ASA (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) befunden. "Die comdirect Kunden bewerten NEL ASA offensichtlich unterschiedlich und nutzten die großen Kursschwankungen im Juli sowohl für den Einstieg als auch für Gewinnmitnahmen", sage Lipkow.



Der deutsche Chemiekonzern BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) sei auf dem fünften Platz der meistgekauften und meistverkauften Aktien im Juli gefolgt. Auch bei BASF hätten schlechte Quartalszahlen und eine Prognosesenkung für das Gesamtjahr zunächst für einen herben Kursrückgang gesorgt. Diese Kursschwäche habe aber auch risikofreudige Anleger angezogen. "Einige Anleger gehen davon aus, dass es im kommenden Jahr zu einer Wiederbelebung der deutschen Konjunktur kommen wird und positionieren sich derzeit entsprechend", kommentiere Lipkow. Auf Platz drei der Top-Verkäufe im Juli habe der amerikanische Versandriese Amazon gestanden. (15.08.2019/ac/a/m)







Quickborn (www.aktiencheck.de) - Der Handelsmonat Juli war durch die anhaltende Unsicherheit an den Börsen geprägt, so die Analysten der comdirect bank.Der comdirect Brokerage Index sei von 103,7 Punkten im Vormonat auf 99,9 Punkte gesunken. Ein Wert unter 100 zeige, dass die comdirect Kunden mehr Aktien, Renten und Fonds im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt verkauft hätten als sie gekauft hätten. Treiber für diesen gesunkenen Indexstand sei der deutliche Rückgang im Teilindex der Aktien gewesen. "Der volatile DAX im Juli und der Rückgang um knapp 400 Punkte zum Monatsende führten zu Verkäufen von Einzeltiteln. Aktieninvestoren glaubten nicht an eine nachhaltige Erholung der Börsen und realisierten Kursgewinne aus dem starken Plus im Vormonat", sage Andreas Lipkow, Marktexperte bei comdirect.