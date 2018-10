Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (17.10.2018/ac/a/nw)



Mit dem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über eine Kostenerstattung in den Niederlanden habe co.don einen weiteren Schritt in Richtung der europaweiten Vermarktung des Kniegelenkknorpelprodukts Spherox gemacht. Überdies sei es co.don gelungen, einen erstattungsfähigen Preis zu vereinbaren, der dem bereits in Großbritannien vereinbarten Niveau entspreche. In einer naturgemäß eher nachrichtenarmen Phase des Vermarktungszyklus habe die co.don-Aktie nach Erreichen der Höchststände im Januar dieses Jahres deutlich an Wert verloren. Ungeachtet dessen würden die Analysten von Sphene Capital das Unternehmen auf dem besten Weg sehen, die sich aus der europaweiten Vermarktung ergebenden Umsatz- und Ertragschancen mittelfristig dazu zu nutzen, den bestehenden Wettbewerbsvorsprung weiter auszubauen.Angesichts eines von ihnen geschätzten europäischen Marktpotenzials von mehr als EUR 1,1 Mrd. bestätigen Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Analysten von Sphene Capital, aus einem dreistufigen DCF-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 9,60 sowie angesichts einer von ihnen auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kursentwicklung von 113,8% auch ihr "buy"-Rating für die co.don-Aktie. (Analyse vom 17.10.2018)