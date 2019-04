Tradegate-Aktienkurs co.don-Aktie:

5,68 EUR +3,27% (08.04.2019, 16:10)



ISIN co.don-Aktie:

DE000A1K0227



WKN co.don-Aktie:

A1K022



Ticker-Symbol co.don-Aktie:

CNWK



Kurzprofil co.don AG:



Die co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) zählt zu den weltweit führenden Spezialisten der Zellzüchtung zur gelenkerhaltenden Behandlung von Gelenkknorpeldefekten und Bandscheibendefekten.



Durch Nutzung der patentierten Arzneimittel des Unternehmens können in vielen Fällen Gelenk- und Bandscheibenprothesen vermieden oder deren Einsatz verzögert werden. Orthopäden, Unfallchirurgen und Neurochirurgen setzen zunehmend auf diese regenerativen Therapieverfahren.



Die co.don AG ist an der Frankfurter Börse gelistet. (08.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - co.don-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der co.don AG (ISIN: DE000A1K0227, WKN: A1K022, Ticker-Symbol: CNWK) unter die Lupe.Die EU-Zulassung von Spherox, einem innovativen Präparat zur Behandlung von Knorpelschäden im Knie mit körpereigenen Knorpelzellen, habe Co.don bereits im Juli 2017 erhalten. Auf dieser Basis werde aktuell die Vermarktung insbesondere in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien forciert. Für die Schweiz müsse eine Zulassung aber gesondert beantragt werden. Das sei vom Unternehmen gemacht worden, und jetzt liege auch die Genehmigung in der Alpenrepublik vor. Da die Erstattungsmodalitäten bereits geregelt seien - zu einem Preis "im Rahmen des europäischen Preisniveaus" -, könne der Vertrieb zeitnah starten. Nach Auskunft des Unternehmens würden einige Kliniken bereits starkes Interesse zeigen.Die Aktie habe auf diese Nachricht sehr positiv reagiert, mithin hätten die Experten ein gutes Timing beim Einstieg gehabt. Der charttechnische Boden habe damit an Substanz gewonnen, ein weiterhin positiver Newsflow zu Spherox könnte einen Aufwärtstrend stützen. Von den Zahlen für 2018, die Ende April veröffentlicht werden sollten, würden die Experten hingegen keine Impulse erwarten. Wegen der Umstellung auf Spherox in Deutschland dürfte der Umsatz eher niedrig ausfallen (die Experten würden mit 6 Mio. Euro rechnen). Das Augenmerk sollte aber vor allem auf den Ausblick gerichtet sein.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" sehen das Kursziel für die co.don-Aktie bei 8,00 Euro. (Ausgabe 13 vom 06.04.2019)Börsenplätze co.don-Aktie:XETRA-Aktienkurs co.don-Aktie:5,72 EUR +6,32% (08.04.2019, 15:56)