Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist Eigentümerin und Betreiberin von Grünstromanlagen. Gegenwärtig hat das Unternehmen 13 Windparks in Deutschland, Irland, Frankreich und Finnland sowie eine Biogasanlage mit einer Gesamtkapazität von ca. 150 MW im Portfolio. Unternehmenssitz ist Wiesbaden in Hessen. (28.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) unter die Lupe.Der deutsche Wind- und Solarparkbetreiber habe am Freitag vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Dabei zeige sich: clearvise bleibe auf Wachstumskurs, das Geschäftsmodell sei zudem ziemlich robust gegen die Einflüsse der Corona-Krise.Als einer der letzten Konzerne habe das Wiesbadener Unternehmen die Bücher für das Geschäftsjahr 2020 geöffnet. Der Umsatz sei dabei um 10,2% auf 36,5 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe um 9,6% auf 27,3 Mio. Euro zugelegt. Mit einer Gesamtstromproduktion von 426 GWh seien die ursprünglichen Erwartungen von 405 GWh zudem leicht übertroffen worden. Vollständige Zahlen werde es erst am 9. Juni geben.clearvise verfüge über ein spannendes Portfolio und eine interessante Aktionärsstruktur. "Der Aktionär" habe den Hot-Stock deshalb zum Kauf empfohlen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link