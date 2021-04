Börsenplätze clearvise-Aktie:



Börse München-Aktienkurs clearvise-Aktie:

2,48 EUR -0,80% (12.04.2021, 11:02)



ISIN clearvise-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN clearvise-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol clearvise-Aktie:

ABO



Kurzprofil clearvise AG:



Die clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) ist Eigentümerin und Betreiberin von Grünstromanlagen. Gegenwärtig hat das Unternehmen 13 Windparks in Deutschland, Irland, Frankreich und Finnland sowie eine Biogasanlage mit einer Gesamtkapazität von ca. 150 MW im Portfolio. Unternehmenssitz ist Wiesbaden in Hessen. (12.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - clearvise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Dem neuen Management sei schnell der erste große Erfolg gelungen. Der Kauf eines über 80 MWp Solarportfolios erhöhe die Portfoliokapazität bis Ende 2022 auf ca. 230 MWp und ermögliche eine technologische Verbreiterung des bisher aus Windkraft und einer Biogasanlage bestehenden Grünstromportfolios. Dies führe unterjährig zu gleichmäßigeren Erträgen, da der Hauptbeitrag zur Stromproduktion bei den Solaranlagen im Sommer und bei den Windanlagen im Winter erfolge. clearvise habe ihre im Oktober 2020 vorgestellte neue Wachstumsstrategie schnell in die Tat umgesetzt. Zur Wachstumsfinanzierung plane das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von bis zu EUR 8 Mio. durch Ausgabe von bis zu 3,5 Mio. Aktien zu EUR 2,28 pro Aktie.Der Analyst habe sein Modell an die Portfolioerweiterung und die geplante Kapitalerhöhung angepasst. Die erste erfolgreiche Umsetzung der Drei-Säulen-Wachstumsstrategie und das absehbare und zur Abmilderung des Klimawandels absolut notwendige starke Wachstum der Grünstromkapazitäten in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus würden ihn veranlassen, seine bisher sehr konservativen langfristigen Annahmen (Nullwachstum beim Umsatz) aufzugeben. Stattdessen unterstelle er nunmehr ein terminales Wachstum von 1%. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von EUR 3,40 (bisher: EUR 2,30).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link