Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 11,50 Euro (zuvor: 11,00 Euro). (Analyse vom 02.06.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (02.06.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.capsensixx habe vergangene Woche eine Zwischenmitteilung zu Q1 veröffentlicht. Die Zahlen hätten die Analystenerwartungen positiv übertroffen.Der Periodenüberschuss des Unternehmens sei im ersten Quartal auf 0,7 Mio. Euro angestiegen (Vorjahr: 0,6 Mio. Euro) und auch der Quartalsüberschuss nach Minderheiten habe deutlich auf 0,4 Mio. Euro zulegen können (Vorjahr: 0,0 Mio. Euro). Der Zuwachs dürfte nach Erachten des Analysten vor allem auf Steuereffekte und geringere Minderheitsanteile zurückzuführen sein, da das EBT laut Meldung mit 0,9 Mio. Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau gelegen habe. Positiv hätten sich auch die Verwaltungskosten entwickelt, die mit 3,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert von 4,1 Mio. Euro rückläufig gewesen seien. Dies führe Marenbach im Wesentlichen auf den Verkauf des Verlustbringers Coraixx zurück.Die Assets under Administration hätten per Ende April mit 8,1 Mrd. Euro nur rund 10% unterhalb des Vorjahreswertes von 9,0 Mrd. Euro gelegen, womit sie weniger stark gesunken seien als der Gesamtmarkt (MSCI bis zum 30.04.2020: -12,96%). Hierin werde nach Erachten des Analysten auch die hohe Qualität einiger von capsensixx administrierter aktiv gemanagter Fonds deutlich. Dabei dürfte das Aktienexposure von capsensixx durch die Anzahl von Mischfonds sowie Fonds mit alternativen Schwerpunkten nach Erachten des Analysten bei ca. 65% liegen.Für das Gesamtjahr rechne der capsensixx-Vorstand nach wie vor mit der Generierung eines positiven Jahresergebnisses. Eine Konkretisierung der Guidance (EBITDA Axxion: -5 bis -10% yoy; EBITDA Oaklet: -10 bis -15% yoy) gegenüber dem Jahresbericht habe es aufgrund der weiterhin unsicheren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch nicht gegeben.Auf Grundlage der berichteten Zahlen habe Marenbach seine Prognosen leicht nach oben angepasst. Er habe bislang einen neutralen Jahresüberschuss nach Minderheiten erwartet und gehe nach den Q1-Zahlen nun von einem stärkeren Jahresergebnis aus (MONe: 0,8 Mio. Euro), wobei er damit rechne, dass sich die Steuerquote (Ø ca. 30%) und Minderheitsanteile (Ø ca. 50%) im Verlauf des Jahres normalisieren würden.Insgesamt fühle sich der Analyst positiven Meinung vom Unternehmen bestätigt. Nach dem Wegfall des Verlustbringers Coraixx könne capsensixx uns zudem erstmals positiv überraschen. Für eine weitere Verschärfung der Krise sehe der Analyst das Unternehmen mit liquiden Mitteln von 8,1 Mio. Euro und kaum zinstragenden Verbindlichkeiten sehr gut gerüstet.