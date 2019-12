Bis dahin bestätigt Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, seine aktuellen Prognosen sowie das Kursziel von 11,00 Euro bei unverändertem "kaufen"-Rating. (Analyse vom 16.12.2019)



capsensixx AG:



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (16.12.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.capsensixx habe am Freitag die Unterzeichnung eines LOI zum Verkauf der coraixx GmbH & Co. KGaA an das Management bekannt gegeben. Gleichzeitig sei über das Ausscheiden des Vorstands Sven Ulbrich berichtet worden, der dem Unternehmen in seiner Rolle als Geschäftsführer der Oaklet GmbH jedoch erhalten bleiben werde. Neuer Vorstandsvorsitzender der capsensixx werde das bisherige Aufsichtsratsmitglied Gregor Langer.Die auf automatisierte Belegbuchungen spezialisierte Tochter coraixx habe zum Kern von capsensixx‘ Equity Story rund um den IPO gehört. Die hohen Erwartungen des Managements an die Beteiligung hätten jedoch nie erfüllt werden können. Das Ende der Ergebnisbelastungen durch die coraixx-Aktivitäten sei nach Erachten des Analysten daher positiv zu beurteilen und dürfte vom Kapitalmarkt als Befreiungsschlag interpretiert werden. Das von Beginn an erwartete Break Even-Niveau der Gesellschaft sei auch ein Jahr nach dem Börsengang nicht erreicht worden. Stattdessen seien Ergebnisbelastungen i.H.v. ca. 1 Mio. Euro pro Jahr angefallen. Die Anfangsinvestitionen hätten keinen erwähnenswerten Return on Investment generieren können und auch die schnelle Anbindung von Neukunden sei bislang ausgeblieben. Letztlich seien coraixx somit keine operativen Erfolge gelungen.Marenbach sei gegenüber dem Businessmodell der Tochter von Anfang an skeptisch gewesen und habe die Beteiligung in seiner Initial-Studie wertmäßig mit den Investitionskosten angesetzt. Trotzdem habe ihn die Höhe der Ergebnisbelastungen überrascht und auch für die Negativentwicklung des Aktienkurses seit dem IPO (-56,3%) dürfte v.a. coraixx verantwortlich gewesen sein. In seinem Comment vom 25.11.2019 habe der Analyst deshalb bereits die Frage nach einer Einstellung der coraixx-Aktivitäten aufgeworfen.Mit der Meldung habe capsensixx erstmals auch eine Guidance für 2020 bekannt gegeben (EBITDA nach Minderheiten von 3,2 bis 3,5 Mio. Euro). Diese liege im Rahmen der Analystenerwartung für das nächste Geschäftsjahr und erscheine gut erreichbar. Für das laufende Jahr ergebe sich aus dem Verkauf ein außerordentlicher Ergebniseffekt von 0,2 Mio. Euro und ab 2020 rechne capsensixx hierdurch mit Kosteneinsparungen von 0,5 Mio. Euro p.a.Der Verkauf der Gesellschaft sei nach Erachten des Analysten der richtige Schritt, um capsensixx operativ wieder auf den richtigen Weg zu bringen sowie verloren gegangen es Vertrauen zurückzugewinnen. Marenbach habe bereits in seinem letzten Comment dargelegt, dass 2020 besser verlaufen dürfte als 2019. Durch die Meldung fühle er sich in seiner Meinung bestätigt. Gleichzeitig werde sich der Analyst nun zeitnah mit dem neuen Vorstand der Gesellschaft zusammensetzen, um über die jüngsten Entwicklungen zu sprechen und sein Modell an die neuen Gegebenheiten anzupassen.