Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (05.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.Capsensixx habe letzte Woche Geschäftszahlen für 2019 veröffentlicht, nachdem bereits Anfang März vorläufige Zahlen bekanntgegeben worden seien. Insgesamt habe das Unternehmen seine für 2019 gesteckten Ziele erreichen können (Steigerung der Assets under Administration um 3 bis 5%, leichte Steigerung des EBITDAs).Auf EBITDA-Ebene sei mit 9,2 Mio. Euro das vorläufig bekannt gegebene Niveau bestätigt worden (2018: 7,9 Mio. Euro). Der Nettojahresüberschuss nach Anteilen Dritter sei von -0,6 Mio. Euro auf 2,4 Mio. Euro gestiegen (MONe: 2,5 Mio. Euro) und sei somit nach der Negativentwicklung im Vorjahr wieder positiv ausgefallen. Allerdings sei dies auf Sondererträge aus dem Verkauf der Coraixx zurückzuführen.Die Entkonsolidierung der Coraixx-Beteiligung sei wie angekündigt erfolgt. Dazu habe Capsensixx die defizitäre Tochter über einen MBO verkauft und entkonsolidiert. Aus dem Verkauf seien dem Unternehmen ca. 2,9 Mio. Euro zugeflossen, die als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen seien. Mit der Berichterstattung zu 2019 sei zudem eine Anpassung der Vorjahreszahlen vorgenommen worden, die aus einer nachträglich ermittelten Wertminderung in Höhe von 1,9 Mio. Euro auf Coraixx-Softwarerechte und Kundenstämme resultiert habe.Die Prognosen des Vorstands für 2020 stünden erwartungsgemäß unter dem Eindruck von Covid-19. So sei betont worden, dass verlässliche Aussagen im gegenwärtigen Umfeld kaum möglich seien. Dabei hänge die wirtschaftliche Entwicklung von Capsensixx in 2020 nicht allein vom Fortgang der Pandemie ab, sondern insbesondere davon, wie die Kapitalmärkte hierauf reagieren würden. Stand heute gehe der Vorstand von einem Rückgang des EBITDAs sowie der AuA in Höhe von -5 bis -10% aus. Allerdings werde mit einem positiven Gesamtergebnis gerechnet.Marenbach habe seine Erwartungen an die aktuelle Lage und den Wegfall von Coraixx (ca. 1,0 Mio. Euro Cash-Burn p.a.) angepasst. Dabei sehe der Analyst Capsensixx nach dem Verkauf der einzigen defizitären Beteiligung operativ auf dem richtigen Weg. Mit einem positiven Gesamtergebnis in 2020 und einer wieder gesunden Cash Flow-Basis könnte sich Capsensixx zudem krisenfester zeigen als von vielen angenommen, zumal das Unternehmen fundamental günstig erscheine.