Kurzprofi capsensixx AG:



Die Unternehmen Axxion, oaklet und die neue coraixx haben sich unter dem Dach der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) zusammengetan, realisieren wichtige Synergieeffekte in der Zusammenarbeit und bieten auf diese Weise eine interessante Chance für Investoren. Als Holdingstruktur, die sich entweder direkt oder indirekt an Fondsverwaltern, Wertpapierdienstleistern, IT Services und Digitalisierungsunternehmen beteiligt, wird die capensixx AG zukünftig das Segment Verwaltung/Service in der PEH-Gruppe bilden. Mit einer Multi-Nischen-Strategie wollen die Unternehmen auf Basis von konkreten Marktbedürfnissen in unterschiedlichen Segmenten gezielte Lösungen entwickeln, die aus leistungsfähigen und bewährten Produkten und Services konfektionieren werden. (21.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - capsensixx-Aktienanalyse von Aktienanalyst Benjamin Marenbach von der Montega AG:Benjamin Marenbach, Aktienanalyst der Montega AG, rät die Aktie der capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17, WKN: A2G9M1, Ticker-Symbol: CPX) weiterhin zu kaufen.capsensixx habe gestern die 9M-Zahlen 2018 veröffentlicht und damit gezeigt, dass das Unternehmen sich auch in einem schwierigeren Marktumfeld behaupten könne.Der Konzernumsatz habe in den ersten neun Monaten um 43,0% auf 79,7 Mio. Euro (Vorjahr: 55,7 Mio. Euro) zugelegt. Dazu weise capsensixx erstmals auch um Performance-Fees bereinigte Umsätze von 16,0 Mio. Euro aus, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 19,0% entspreche. Auch ergebnisseitig habe das Unternehmen mit einer EBITDA-Steigerung von 27,8% auf 6,5 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro) und einem Periodenüberschuss vor Anteilen Dritter von 3,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,0 Mio. Euro) weitere Verbesserungen gezeigt.Die Kernbeteiligung Axxion entziehe sich damit bislang der allgemeinen Marktentwicklung. Auf Ebene der Assets under Administration (AuA) habe die Beteiligung, bereinigt um Performanceeffekte, sogar einen positiven Saldo der Mittelzu- und abflüsse von ca. 1 Mrd. Euro vorweisen können, obwohl sich das Marktumfeld grundsätzlich verschlechtert habe. Statistiken des europäischen Fondsverbands EFAMA würden auf Nettomittelabflüsse von 17 Mrd. Euro für Teile des europäischen Asset Management-Sektors hinweisen. Auch der Branchenriese DWS habe zuletzt Zahlen vorgelegt, aus denen Nettomittelabflüsse im "Active Asset Management" durch die Zurückhaltung privater und institutioneller Anleger hervorgegangen seien. Verantwortlich hierfür dürften weitere Schwankungen an den Finanzmärkten und Unsicherheiten durch Handelskonflikte sein.Für coraixx seien zwar noch keine schnellen Kundenanbindungen vermeldet worden, die Vertriebspipeline des Unternehmens solle jedoch bereits sehr gut gefüllt sein. Entsprechende Verzögerungen könnten nach Erachten von Marenbach auf die Komplexität von Buchhaltungsprozessen in Konzernen und längere Anlernphasen in der Software zurückzuführen sein.Trotz des starken dritten Quartals rechne Marenbach aufgrund des eingetrübten Marktumfelds nicht mehr mit dem Erreichen seiner Ergebnis-Prognosen. Er erwarte für Q4 Ergebnisse leicht über Q3-Niveau. Für das EBIT 2018e ergebe sich daraus eine Prognoseanpassung um -13,6% auf 7,3 Mio. Euro. Auch seine Planung für 2019 ff. habe Marenbach angesichts der gegenwärtigen Kapitalmarktentwicklung reduziert.Seine positive Einschätzung von capsensixx sehe Marenbach nach den Zahlen bestätigt. Diese drücke sich v.a. in der Wettbewerbsqualität der Axxion aus, auch wenn das aktuelle Marktumfeld derzeit belastend wirke.