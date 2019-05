Börsenplätze blockescence-Aktie:



Xetra-Aktienkurs blockescence-Aktie:

1,205 EUR +1,69% (08.05.2019, 16:05)



ISIN blockescence-Aktie:

MT0000580101



WKN blockescence-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol blockescence-Aktie:

BCK



Kurzprofil blockescence plc:



blockescence (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK) ist eine der ersten Investmentfirmen, die sich auf Distributed Ledger Technologie (DLT oder Blockchain-Technologie) konzentriert, um Wertsteigerungen in eigenen Portfoliounternehmen zu schaffen. blockescence implementiert Blockchain-Technologie in bestehenden Geschäftsmodellen, die dadurch weiterentwickelt werden können und folgt einer "Kaufen, Verbessern & Verkaufen" Strategie. (08.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - blockescence-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von blockescence plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: BCK).Wie bereits vor einigen Wochen angekündigt führe blockescence eine Kapitalerhöhung zur Teilfinanzierung der mehrheitlichen Übernahme des Influencer-Marketing-Spezialisten ReachHero durch. Hierzu werde das Grundkapital durch die Ausgabe von 2,170 Mio. Stück Neuer Aktien auf 62,020 Mio. (+3,6%) erhöht. Darüber hinaus solle auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Firmenname in "Media and Games Invest plc" (kurz: MGI) geändert werden, um zu dokumentieren, dass sich blockescence künftig als strategische Investmentholding verstehe, die Beteiligungen in den Bereichen Media und Gaming im Rahmen einer "buy, integrate, build & improve"-Strategie erwerbe und dadurch Synergien hebe. Schließlich sei geplant, dass blockescence den Beteiligungsanteil an gamigo auf mindestens 65% von derzeit 38% erhöhen werde.Hasler passe sein aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf Sicht von 24 Monaten um die gestiegene Aktienzahl auf EUR 1,70 je Aktie (Base Case-Szenario) (zuvor: EUR 1,80) an. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 1,18 ergebe sich im Base Case-Szenario ein von ihm erwartetes Kurspotenzial von 44,1%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link