Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

92,10 EUR -0,43% (14.03.2018, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

91,90 EUR -0,62% (14.03.2018, 14:34)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (14.03.2018/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com plant erneut Dividende i.H.v. 7,50 EUR pro Aktie auszuschütten - AktiennewsVorstand und Aufsichtsrat der bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) werden der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2018 erneut eine Dividende von insgesamt 7,50 EUR vorschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung am 22. Mai 2018 wird sich aus einer ordentlichen Dividende in der Höhe von 3,00 EUR (Vorjahr: 2,50 EUR) sowie einer außerordentlichen Dividende in Höhe von 4,50 EUR (Vorjahr: 5,00 EUR) zusammensetzen. Durch die zusätzliche Ausschüttung einer außerordentlichen Dividende sollen die Aktionäre der bet-at-home.com AG angemessen an der überdurchschnittlichen Gesamtentwicklung der letzten Jahre beteiligt werden.Aus dem Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung ergibt sich somit eine Gesamtdividende in Höhe von 7,50 EUR pro Aktie.Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie: