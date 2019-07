Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Der bet-at-home.com AG Konzern (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 5,0 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar.



Zum Stichtag 31.12.2018 trugen 301 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. (29.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Die Brutto-Wert und Gaming-Erträge (GGR) in H1 hätten bei 71,1 Mio. Euro gelegen, was 6,7% über dem Vorjahreswert von 66,6 Mio. Euro liege. Aber auch im Vergleich zu der Analysten- Einschätzung (FMRe: 70 Mio. Euro) habe das Unternehmen überzeugen können. Nach Abzug von Wettgebühren (10,2 Mio. Euro) und VAT für elektronische Dienstleistungen (2,2 Mio. Euro) habe der Netto-Umsatz bei 58,4 Mio. Euro und somit knapp 12,4% über dem Vorjahr (H1 18: 52,2 Mio. Euro) gelegen. Marketingaufwendungen im ersten Halbjahr hätten sich auf 16,7 Mio. Euro summiert, was deutlich unter dem Vorjahr von 21,2 Mio. Euro gelegen habe. Jedoch sei ein YoY schwierig, da letztes Jahr die Fußball-WM stattgefunden habe und das Marketing stärker auf Q2 fokussiert sei, als in Nicht-Groß-Event Jahren.Insgesamt habe bet-at-home ein EBITDA von 21,3 Mio. Euro erzielt, nachdem man in H1 18 noch ein EBITDA von 10,9 Mio. Euro erreicht habe. Das EBITDA in Q2 habe somit bei 8,6 Mio. Euro gelegen, während der Analyst nur mit 6,0 Mio. Euro gerechnet habe.Das Unternehmen habe die Jahres-Guidance bestätigt. Man erwarte weiterhin einen GGR von 130 bis 143 Mio. Euro und ein EBITDA in der Bandbreite von 29 Mio. Euro bis 33 Mio. Euro. Während der Analyst bisher am oberen Ende der Guidance gelegen habe (32,7 Mio. Euro), habe er nun seine Schätzungen über die Guidance erhöht, da das Unternehmen seine Q2 Schätzungen um 2,6 Mio. EUR übertroffen habe. Nach Einberechnung des besseren Q2s und der Annahme, dass Schweiz in H2 nicht mehr aktiv sei, gehe er derzeit von einem EBITDA für 2019e von 34,5 Mio. Euro aus (+6% ggü. vorherige Schätzung). Der derzeitige Factset-Konsensus stehe bei 32,9 Mio. Euro, aber der Analyst gehe davon aus, dass der Konsensus weiter anziehen werde. Er glaube auch, dass das Unternehmen zu den Q3-Zahlen eine genauere Guidance für das Gesamtjahr geben könne, da man dann auch erstmalig ein Quartal ohne die Schweiz sehen würde.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt daher seine "kaufen"-Einschätzung für die bet-at-home.com-Aktie und lässt sein Kursziel bei 85,00 Euro. (Analyse vom 29.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.