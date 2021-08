(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;

(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.

(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten



Unternehmen Disclosure(s): bet-at-home.com AG vi)



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (06.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe und Felix Lutz, Aktienanalysten von FMR Research, streichen die Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Der Brutto-Wett- und Gamingertrag (GGR) in H1/21 habe mit 56,8 Mio. Euro 8,8% unter Vorjahr gelegen, das EBITDA habe sich von 15,8 Mio. Euro auf 5,4 Mio. Euro gedrittelt. Ausschlaggebend sei hier vor allem der Rückgang der GGRs in Q2/21 um 12,4% sowie gestiegene Marketingaufwendungen im Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft und höhere Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Österreich gewesen.Wie das Unternehmen bereits vorher ad-hoc bekannt gegeben habe, sei die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 nach unten angepasst worden und sehe nun einen Brutto-Wett- und Gamingertrag von 100 bis 110 Mio. Euro (zuvor: 106 Mio. Euro bis 118 Mio. Euro) bei einem EBITDA von 8 bis 10 Mio. Euro (zuvor: 18 bis 22 Mio. Euro) vor. Im Mittel verschiebe sich die EBITDA-Marge von 17,9% auf 8,5%, beeinflusst durch die 3,2 Mio. Euro Rückstellung und entgangene Gewinne aus dem Casino-Segment.Die vom Management adressierten Probleme würden die Analysten zum Anlass nehmen, um ihre Topline- und Margen-Schätzungen für 2021e und die nächsten Jahre zu reduzieren.Mit ihren neuen Schätzungen würden die Analysten einen fairen Wert von 32,68 Euro (Durchschnitt aus DCF und Multiples) erhalten. Daher würden sie ihr Kursziel von 51,00 auf 32,00 Euro senken. Trotz eines Upsides von 12,5% würden sie aktuell zu viele Risiken sehen, um die Aktie zum Kaufen zu empfehlen.DisclosuresWeder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen: