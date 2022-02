Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (17.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Obwohl es noch keine Aussagen zu den 2021er-Zahlen gebe, habe das Unternehmen eine erste Guidance für 2022 veröffentlicht. Hierbei erwarte das Management einen Konzern-GGR von 50 bis 60 Mio. Euro bei einem EBITDA zwischen -2 bis +2 Mio. Euro. Der Ausblick sei damit niedriger als Silbe vermutet habe. Bisher habe er für 2022e mit einem EBITDA von +5 Mio. Euro gerechnet. Aufgrund der neuen Umstände mache es Sinn, die Schätzungen grundsätzlich zu überprüfen und anzupassen. Auch wenn nach 2021 auch 2022e nur mit angezogener Handbremse laufen werde, sehe Silbe die mittelfriste Perspektive weiterhin intakt. Insbesondere die Großveranstaltungen in den geraden Jahren (WM, EM) würden auch in Zukunft positiv zum Wachstum beitragen. Jedoch benötige man nach den operationellen Anpassungen im 2. Halbjahr 2021 nach Erachten des Analysten nach noch ein paar Quartale, bis man wieder auf das frühere Niveau zurückkehre. Der Analyst werde das Geschäftsmodell regelmäßig verfolgen und je nach Bedarf seine Einschätzung zu bet-at-home.com aktualisieren.Aufgrund der aktuellen Umstände habe Silbe sein Modell adjustiert und dementsprechend angepasst. Nach Neuberechnung erwarte er nun einen Konzern-GGR von 67,9 Mio. Euro, was über der Guidance von 50 bis 60 Mio. Euro liege. Der Analyst sei weiter positiv eingestellt und erwarte im 2. Halbjahr 2022 entsprechende Impulse in den Quartalszahlen. Auf EBITDA Level schätze er einen Wert von +1,5 Mio. Euro, was sich innerhalb des Vorstands-Korridors befinde und womit er sich wohlfühle. Bisher habe der Analyst noch keine positiven steuerlichen Effekte einberechnet, was sich im einzutretenden Fall positiv auf das EBITDA auswirken würde. Die Aktie sei erfreulicherweise von den Tiefs weg und bewege sich derzeit bei rund 16 Euro (Tief bei rund 13 Euro).Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, behält seine "halten"-Empfehlung für die bet-at-home.com-Aktie aufgrund der aktuellen Chancen und Risiken bei. Sein Kursziel bleibe bei 24,00 Euro (24,00) entsprechend des Peergroup EV/EBITDA-Multiples. Sobald sich der Newsflow positiv entwickle und 2022 wieder mehr Visibilität gebe, erwarten der Analyst eine ebenfalls positive Entwicklung des Aktienkurses. (Analyse vom 17.02.2022)Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.