Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

94,52 EUR +1,61% (03.02.2017, 15:09)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von Oddo Seydler:Marcus Silbe, Aktienanalyst von Oddo Seydler, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Mit der Aufnahme in den SDAX werde sich das Handelsvolumen der Aktien der bet-at-home.com AG und die Attraktivität des Titels erhöhen.Das starke Momentum beim Aktienkurs reflektiere die robuste operative Performance. Eine Sonderausschüttung in 2017 biete Schutz vor Abwärtsrisikenj.Analyst Marcus Silbe setzt das Kursziel von 87,00 auf 100,00 EUR herauf.Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie:Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:94,07 EUR +1,48% (03.02.2017, 15:02)