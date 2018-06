Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

65,85 EUR +1,62% (26.06.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

66,00 EUR +0,11% (27.06.2018, 09:01)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (27.06.2018/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer WorldQuant, LLC steigert Shortposition in Aktien der bet-at-home.com AG spürbar:Die Leerverkäufer von WorldQuant, LLC setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) fort.Die Finanzprofis von WorldQuant, LLC mit Sitz in Greenwich, Connecticut, USA, haben am 25.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,52% auf 0,60% der bet-at-home.com AG-Aktien ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der bet-at-home.com AG:0,60% WorldQuant, LLC (25.06.2018)Insgesamt halten die Leerverkäufer der Hedgefonds damit derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,53% der bet-at-home.com-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze bet-at-home.com-Aktie: