Tradegate-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:

94,671 EUR +4,26% (01.02.2017, 12:41)



ISIN bet-at-home.com-Aktie:

DE000A0DNAY5



WKN bet-at-home.com-Aktie:

A0DNAY



Ticker Symbol bet-at-home.com-Aktie:

ACX



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (01.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von Aktienanalyst Malte Räther von der Commerzbank:Malte Räther, Aktienanalyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Der Aufstieg des Wertpapiers in den SDAX sei eine gute Nachricht, so der Analyst. Die Mitgliedschaft im Kleinwerteindex sollte die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen weiter fördern.Malte Räther, Aktienanalyst der Commerzbank, hat sein "buy"-Rating für die bet-at-home.com-Aktie mit einem Kursziel von 91,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 01.02.2017)Xetra-Aktienkurs bet-at-home.com-Aktie:94,66 EUR +4,54% (01.02.2017, 12:26)