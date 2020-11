(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil bet-at-home.com AG:



Seit bereits 15 Jahren zählt bet-at-home.com (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) mit mittlerweile mehr als 4,1 Millionen registrierten Kunden zu den erfolgreichsten Online-Wettanbietern in Europa.



Auf www.bet-at-home.com bietet der Online-Gaming Spezialist mit Sportwetten, Livewetten, Casino, Live-Casino, Games, Hunderennen, Poker und Virtual ein abwechslungsreiches Produktportfolio an. Das gesamte Angebot ist in 15 Sprachen verfügbar. Die bet-at-home Unternehmensgruppe verfügt über Gesellschaften in Österreich, Deutschland, Malta und Gibraltar. Derzeit tragen rund 267 hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens bei. (10.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - bet-at-home.com-Aktienanalyse von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Sportwetten- und Online-Gaming-Anbieters bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX).Gestern habe bet-at-home die 9M-Zahlen 2020 veröffentlicht. Bezogen auf die EBITDA-Guidance fürs Gesamtjahr (23 bis 27 Mio. Euro; sei bestätigt worden) lägen die 9M-Zahlen (9M/20: 23 Mio. Euro) sogar über der Run Rate. Der Analyst habe für 9M mit einem EBITDA in Höhe von 22,5 Mio. Euro gerechnet. Auch auf GGR-Ebene habe das Unternehmen die Erwartungen des Analysten übertroffen. Während er mit einem Brutto-Umsatz von 91,5 Mio. Euro gerechnet habe, habe bet-at-home 93,0 Mio. Euro erwirtschaftet.Bereits letzte Woche habe bet-at-home verkündet, dass das Regierungspräsidium Darmstadt den Antrag stattgegeben habe und das Unternehmen nun eine bundesweite Konzession für Sportwetten in Deutschland erhalte. Somit sei das jahrelange Tauziehen um eine Lizenzvergabe nun beseitigt und bet-at-home bekomme Planungssicherheit für die nächsten Jahre.Die Lizenzbedingungen würden beinhalten u.a. 1) monatliches Einsatzlimit von 1.000 Euro pro Kunde, das auf 10K bzw. limitiert auch auf 30K je Monat erhöht werden könne, 2) Verbot von Ereigniswetten, was einen Effekt auf die Live-Wetten habe, 3) Duldung von Online-Casino von Mitte Oktober bis zum Inkrafttreten des neues Glücksspielstaatsvertrags am 01.07.2021. Jedoch gebe es ein Verbot von Bankhalterspielen (Black Jack, Roulette, Live-Casino). Poker sei davon jedoch ausgeschlossen.bet-at-home habe eine erste Einschätzung abgegeben und erwarte, dass der GGR in 2021 rund 20 Mio. Euro unter 2020 liegen sollte (EBITDA -13 Mio. Euro). Der Analyst habe seine Schätzungen für Q4 & 2020/2021e angepasst, sei aber im Moment etwas positiver eingestellt. Er sehe nur einen Umsatz-Rückgang von 6 Mio. Euro in 2021e, insbesondere auch weil er nach dem Corona-Jahr 2020 die EM 2021 als starken Umsatzmagneten sehe. Er glaube, dass insbesondere die Limitierung der Live-Wetten kompensiert werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person