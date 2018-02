Die Geldpolitik werde restriktiver - Die FED dürfte ihre Zinsen schneller als erwartet anheben: Mindestens vier Anhebungen in diesem Jahr statt höchstens vier...



In einem Artikel, der an diesem Wochenende veröffentlicht worden sei, habe der Economist drei Gründe genannt, warum man sich über die Situation in den USA keine ungebührlichen Sorgen machen sollte: Es sei nicht klar, dass in der Wirtschaft wirklich Vollbeschäftigung herrsche, die Inflation sei nicht im Begriff, stark anzusteigen, und die Spannungen auf dem Arbeitsmarkt infolge der Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit würden Vorteile für Arbeitnehmer bieten, die nicht wirklich von der Erholung profitiert hätten. Die Experten von Natixis Global AM können nur dem zweiten Punkt voll und ganz zustimmen: Das Inflationsrisiko ist in der Tat begrenzt.



Was aber den ersten Aspekt anbelange, so würden die Experten glauben, dass man kurz vor Vollbeschäftigung stehe. Und was den dritten Punkt betreffe, so sei das Wachstum in erster Linie den Spitzenverdienern zugutegekommen: Dies sei in der US-Wirtschaft nichts Besonderes, und die Experten könnten nicht erkennen, welche Aspekte der gegenwärtigen Situation dies ändern könnten, oder zumindest werde die Finanzpolitik nicht dazu beitragen, dies zu ändern. Das Wachstum bringe den Wohlhabendsten, die den Löwenanteil davon hätten einfahren können, klare Vorteile, und deshalb sollte man jegliches BIP-Wachstumsziel in einer so ungleichen Gesellschaft zumindest hinterfragen.



Hinsichtlich des Ausbleibens inflationärer Tendenzen deute ein Artikel in der Wochenendausgabe der NY Times darauf hin, dass sich die Lohnentwicklung dramatisch verändert habe, und dies könnte eine Erklärung liefern. Arbeitgeber würden einmalige Boni anstelle von Gehaltserhöhungen bevorzugen: Einmal jährlich ausbezahlte Boni seien von Natur aus flexibel und würden keine definitive Verpflichtung des Unternehmens beinhalten, während Gehaltserhöhungen permanent seien. Dieser neue Trend im Vergütungsmix nehme in den Unternehmen an Tempo zu und verändere die Lohn-Preis-Dynamik. Die Frage sei, ob diese Situation bei Vollbeschäftigung in der Wirtschaft fortbestehen könne. Die Antwort sei wahrscheinlich ja, und zwar aus den Gründen, die die Experten letzte Woche erwähnt hätten.



Die Aufteilung der Wertschöpfungskette der US-Wirtschaft und die abnehmende Gewerkschaftsangehörigkeit in der Arbeiterschaft würden nicht auf eine starke Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern hindeuten. Es sei jedoch davon auszugehen, dass ein langfristiger Rückgang der Arbeitslosenquote unter die 4%-Marke zu einem etwas höheren Lohndruck führen sollte. Dies dürfte sich jedoch nicht sehr stark auf die langfristigen Zinssätze auswirken, und die langfristigen Inflationsprojektionen dürften sich nicht stark beschleunigen. Die Experten würden daher nicht mit einem dramatischen Aufschwung der US-Langfristzinsen rechnen.



Die wirtschaftspolitische Koordinierung werde eine straffere Geldpolitik und damit eine weitere Verflachung der Zinsstrukturkurve mit sich bringen. Dies werde für den Durchschnittsverbraucher, der zwar unter dem Anstieg der kurzfristigen Zinsen leide, aber von Steuersenkungen auf lange Sicht nicht wirklich viel profitiere, natürlich eine schlechte Nachricht sein. Das wirtschaftliche Gleichgewicht in den USA verschiebe sich dramatisch durch die Fiskalpolitik, die aus dem Weißen Haus und dem Kongress komme. Das zusätzliche Haushaltsdefizit von mindestens 1.100 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre hinweg löse einen echten Wendepunkt aus und schaffe ein dauerhaftes Ungleichgewicht.



Die andere Quelle für Ungleichheiten, gemessen am Volumen und unter Ausnahme von Erdöl, sei das Tempo des US-Außenhandels. Im letzten Quartal 2017 habe sich eine deutliche Beschleunigung dieser Bilanz auf ein bisher unerreichtes Niveau gezeigt. In den ersten neun Monaten des Jahres habe sich der Saldo bei 60 Mrd. US-Dollar stabilisiert und in den letzten drei Monaten des Jahres knapp 67 Mrd. US-Dollar und allein im Dezember 70 Mrd. US-Dollar erreicht. Auf annualisierter Basis sei das Defizit von 700 Mrd. US-Dollar auf 800 Mrd. US-Dollar im letzten Quartal gestiegen, was gewaltig sei und das Wachstum behindern werde.



Besorgniserregend sei, dass der Exportsaldo des Euroraums zum Jahresende gestiegen sei, ebenso wie der Chinas. Mit anderen Worten, der Anstieg der Importe, der die Ursache für die Verschlechterung des US-Exportsaldos gewesen sei und der sich auf Konsumgüter konzentriert habe, sei allen Parteien zugute gekommen. In dieser Gruppe von drei wichtigen Akteuren des Welthandels leide das Land mit einem Defizit unter einer raschen Verschlechterung seiner Lage, während die beiden anderen eine Verbesserung erfahren würden. Die Beschleunigung der US-Inlandsnachfrage habe zu einem Anstieg der Importnachfrage und einer Verschlechterung der Außenbilanz geführt, während sich die Exporte nicht wirklich verbessert hätten. Dies gebe Anlass zur Sorge, denn der Aufwärtstrend der Inlandsnachfrage werde durch eine expansive Fiskalpolitik noch verstärkt: Die US-Exportposition werde sich daher weiter verschlechtern.



Der aktuelle US-Zyklus habe keine größeren Ungleichgewichte erlitten, was seine Langlebigkeit erkläre. Eine Fiskalpolitik, die in einer Zeit umgesetzt werde, in der die Wirtschaft mit Vollbeschäftigung laufe, werde lang anhaltende Disparitäten auslösen, die die Voraussetzungen für die nächste Rezession (2019/2020?) schaffen und die US-Behörden (FED) zwingen würden, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, was möglicherweise auch zu einer Zurückhaltung der Investoren führen werde.



Angesichts Chinas und des Euroraums seien die USA nicht mehr das einzige Land, das die weltweite Dynamik kontrolliere. Die aktuellen Ereignisse könnten den beiden anderen Wirtschaftsräumen eine führende Rolle einräumen. Das weltweite Kräftegleichgewicht verändere sich. Das Weiße Haus scheine die volle Bedeutung dieser Verschiebung nicht begriffen zu haben. (19.02.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Der starke Abschwung an den Aktienmärkten in jüngster Zeit spiegelt die Besorgnis der Anleger über die bevorstehende Entwicklung der Weltwirtschaft wider, insbesondere über die Performance, die wir von den USA erwarten können, so Philippe Waechter, Chief Economist bei Natixis Asset Management.Erstens hätten sie auf die veränderte Haltung der Federal Reserve zu den bevorstehenden Inflationstendenzen reagiert, die sich dem Ziel der Zentralbank von 2% annähern und langfristig dort bleiben dürften. Zweitens hätten steigende Löhne die Vermutung eines nominellen Inflationsdrucks bestätigt, auch wenn der im Januar angekündigte Zuwachs von 2,9% wahrscheinlich auf die Reduzierung der geleisteten Arbeitsstunden aufgrund ungewöhnlich kalter Witterung zurückzuführen sei. Schließlich habe die Amtsübergabe an der Spitze der FED für eine weitere Verunsicherung gesorgt. Janet Yellen habe die US-Wirtschaft gut gesteuert, werde Jay Powell den Job genauso gut machen?Die erste Frage betreffe die Wirtschaftspolitik und die Art und Weise, wie die Steuer- und Geldpolitik vor dem Hintergrund der Vollbeschäftigung koordiniert werden könne. Diese Koordination habe bisher recht gut funktioniert. Die US-Wirtschaft sei 2009 eingebrochen, und beide steuerungspolitischen Bereiche seien sofort gelockert worden: Es habe gegolten, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine verhängnisvolle Kette von Ereignissen zu vermeiden, die letztendlich zu höherer Arbeitslosigkeit und langfristig zu einer Verschlechterung des Lebensstandards führen würde. Dieser Ansatz sei erfolgreich gewesen und das Land habe im zweiten Quartal 2009 seinen Tiefpunkt erreicht und sei in eine Aufwärtsphase eingetreten, die bis heute andauere.Die Geldpolitik habe sich weiter angepasst, aber die Fiskalpolitik sei 2011 restriktiv geworden und habe dann zu einer Art Neutralstellung konvergiert, um die Wirtschaft nicht zu behindern. Diese Politikkombination habe den USA zu einer der längsten Wachstumsphasen seit dem Zweiten Weltkrieg verholfen. Zwar sei das Wachstumstempo des BIP nicht mehr so kräftig wie zuvor gewesen, aber es habe keine größeren Ungleichgewichte ausgelöst, was sich in einer Wirtschaft mit Vollbeschäftigung und anhaltend moderater Inflation widerspiegele, die unterhalb des Zielkorridors der FED geblieben sei.Die Wirtschaft wachse stetig und ungenutzte Ressourcen seien relativ begrenzt. Die Auslastung der Produktionskapazitäten steige, Beschäftigung im Alter von 25 bis 55 Jahren (Kernaltersgruppe des Arbeitsmarktes) sei hoch, wenn auch mit 79% gegenüber 80% etwas niedriger als vor der Krise, während die unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt liege. Vor diesem Hintergrund sei es der beste wirtschaftspolitische Ansatz, stufenweise einen Schritt zurückzutreten. Die Wirtschaft sei selbsttragend, sodass zusätzliche Impulse nicht erforderlich seien.Mit Maßnahmen zur Senkung der Steuern und Erhöhung der Ausgaben werde das öffentliche Defizit in diesem Jahr über 5% des BIP hinausgehen.Die Fiskalpolitik nehme eine expansive Dimension an, während die Geldpolitik nach wie vor sehr akkommodierend sei, sodass es in den kommenden Monaten darum gehen werde, diese beiden Strategien zu koordinieren. Jede dieser Strategien biete ein Sprungbrett für schnelleres Wachstum, aber dies könnte zu einem Stolperstein für eine Wirtschaft werden, die bereits Vollbeschäftigung aufweise. Diese beiden Handlungsfelder müssten sorgfältig gesteuert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden, die die US-Wirtschaft rasch schwächen würde. Es bestehe ein gewisser Spielraum für einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit, aber der Handlungsspielraum sei sehr begrenzt.