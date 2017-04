Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

117,97 Euro -10,28% (18.04.2017, 09:00)



Nasdaq-Aktienkurs Incyte-Aktie:

USD 126,07 -10,49% (17.04.2017)



ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika.

(18.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von Jefferies & Co:Aktienanalyst Brian Abrahams von Jefferies & Co bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY).Die Zurückweisung einer Zulassung für baricitinib gegen rheumatische Arthritis durch die FDA sei eine größere Überraschung. Für Incyte Corp. bedeute diese Nachricht einen bedeutenden Rückschlag.Unabhängig davon hält Analyst Brian Abrahams das Krebsgeschäft von Incyte für attraktiv.In ihrer Incyte-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Jefferies & Co das "buy"-Rating, reduzieren aber das Kursziel von 165,00 auf 148,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Incyte-Aktie:117,78 Euro -11,73% (18.04.2017, 08:02)