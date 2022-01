Der Mediensprecher von auto-schweiz, Christoph Wolnik, zur aktuellen Marktentwicklung der alternativen Antriebe: "Seit Beginn der Chipkrise haben Fahrzeug-Hersteller und -Importeure konsequent Modelle mit elektrischem Antrieb bei Produktion und Auslieferung bevorzugt. Diese Strategie hat sich in den vergangenen Monaten bezahlt gemacht und spiegelt sich nun auch bei den Jahres-Kennzahlen wider." So liegt die Gesamtzahl an Neuimmatrikulationen von Personenwagen mit Alternativ-Antrieben erstmals im sechsstelligen Bereich (106'149). Und laut Christoph Wolnik gab es noch eine weitere Premiere: "Der Marktanteil der reinen Elektroautos hat zum ersten Mal die 10-Prozent-Marke übersprungen. Mit 13,3 Prozent Elektro-Anteil liegt die Schweiz definitiv in den Top-10, vielleicht sogar in den Top-5 aller europäischen Länder." Nun müsse sichergestellt werden, dass der Ausbau der Lademöglichkeiten mit diesem hohen Wachstums-Tempo Schritt halten könne. Hier sei auch die Politik gefordert, so Wolnik.



Unsichere Aussichten für 2022



Für das neue Jahr steht die Überwindung der Lieferschwierigkeiten auf der Wunschliste von auto-schweiz. "Die langen Lieferfristen für Bestellfahrzeuge mit entsprechenden Unsicherheiten machen der gesamten Branche zu schaffen", hält Mediensprecher Christoph Wolnik fest. "Wir sind es uns nicht gewohnt, dass die Nachfrage nach Neufahrzeugen deutlich über dem Angebot liegt. Nach den entsprechenden Prognosen von Automobil-Herstellern und -Zulieferern sind wir optimistisch, dass sich die Liefersituation spätestens im zweiten Halbjahr 2022 verbessern wird." Dies würde auch eine weitere Steigerung der Immatrikulationszahlen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben ermöglichen, was das Ziel der Mitglieder von auto-schweiz sei, so Christoph Wolnik abschliessend.



Die detaillierten Zahlen nach Marken stehen auch auf www.auto.swiss zur Verfügung. (03.01.2022/ac/a/m)







