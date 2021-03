Xetra-Aktienkurs asknet Solutions-Aktie:

Die asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) ist ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Beschaffung und den Vertrieb von Software für akademische Institutionen, Studenten und Absolventen an. Die von asknet angebotene Beschaffungsportale werden von mehr als 80% der deutschen Hochschulen und Universitäten genutzt. Der Hauptsitz der asknet Solutions AG ist Karlsruhe. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (25.03.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - asknet Solutions-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) nach wie vor zu kaufen, senkt aber das Kursziel.Während der Erstellung des Jahresabschlusses seien außerordentliche Restrukturierungskosten insbesondere für Beratungs- und Rechtskosten aus der Entflechtung von Nexway und deren Tochtergesellschaft von rund EUR 1,0 Mio. bekannt geworden, die bislang nicht budgetiert worden seien. Unter Einbeziehung dieser Einmalaufwendungen werde asknet Solutions im Jahr 2020e nach Angaben einen operativen Verlust in einer Bandbreite zwischen EUR -1,0 und -1,3 Mio. ausweisen. Bislang sei von einem leicht positiven EBIT ausgegangen worden. Gleichzeitig habe asknet Solutions das Bruttoergebnis um 19,4% auf EUR 11,0 Mio. steigern können (2019: EUR 9,2 Mio.), während hier ursprünglich ein Rückgang prognostiziert worden sei. Bei leicht rückläufigen Umsätzen (EUR 81,9 Mio., -2,9% YoY) bedeute dies eine Verbesserung der Rohertragsmarge um 230 bps auf 13,2% (2019: 10,9%). Hier mache sich die strategische Entscheidung des Vorstands bemerkbar, den Kundenstamm im Geschäftsfeld eCommerce Solutions zu straffen und Geschäftsbeziehungen zu niedrigmargigen Kunden zu beenden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass asknet Solutions auch in den kommenden Jahren von dieser Rohertragsmargenverbesserung profitiere.Angesichts einer erwarteten Kursentwicklung von 90,1% auf Sicht von 24 Monaten bestätigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der asknet Solutions AG. Nach einer unter ihren Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2020e würden die Aktienanalysten ihr, aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 24,90 von bisher EUR 25,70 (Base Case-Szenario) zurücknehmen. Best-Case- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals aus einer Monte-Carlo-Szenario-Analyse lägen bei EUR 19,50 bzw. EUR 28,10 je Aktie. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze asknet Solutions-Aktie: