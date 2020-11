Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze asknet Solutions-Aktie:



Xetra-Aktienkurs asknet Solutions-Aktie:

11,90 EUR -2,46% (19.11.2020, 12:56)



ISIN asknet Solutions-Aktie:

DE000A2E3707



WKN asknet Solutions-Aktie:

A2E370



Ticker-Symbol asknet Solutions-Aktie:

ASKN



Kurzprofil asknet Solutions AG:



Die asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) ist ein führender Spezialist in den Bereichen Beschaffung, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Beschaffung und den Vertrieb von Software für akademische Institutionen, Studenten und Absolventen an. Die von asknet angebotene Beschaffungsportale werden von mehr als 80% der deutschen Hochschulen und Universitäten genutzt. Der Hauptsitz der asknet Solutions AG ist Karlsruhe. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (19.11.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - asknet Solutions-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der asknet Solutions AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: ASKN) nach wie vor zu kaufen.Wie auf dem Deutschen Eigenkapitalforum angekündigt, habe asknet Solutions einen Reselling-Vertrag mit dem US-amerikanischen Bildungstechnologie-Unternehmen Blackboard abgeschlossen. Mit rund 3.000 Mitarbeitern und Umsätzen in Höhe von USD 700 Mio. sei das 1997 gegründete Unternehmen einer der weltweit führenden Anbieter von E-Learning-Software. Kernprodukt des Unternehmens sei Blackboard Learn, ein virtuelles Lernmanagementsystem, mit dem es Pädagogen ermöglicht werde, ein Lernsystem teilweise oder vollständig online, asynchron oder synchron zu betreiben. Obwohl die Software proprietär sei, könnten Entwickler die Funktionalität des Systems über offene APIs und Webdienste erweitern und eine maßgeschneiderte Kursverwaltung und -durchführung ermöglichen. Damit könnten etwa Kurse linear wie nicht-linear bereitgestellt und verwaltet oder Studentenbewertungsergebnisse aufgezeichnet und analysiert werden; weitere Funktionalitäten würden ein Community- und Portalsystem für die Kommunikation und ein Content-Management-System für die zentralisierte Kontrolle von Kursinhalten umfassen.Zielkunden von Blackboard seien Schulen, Hochschulen, Unternehmen und Regierungsorganisationen.Mit dem Gewinn von Blackboard als neuem E-Learning-Mandat sehe Hasler die Strategie des Unternehmens bestätigt, den Geschäftsbereich Academics weiter zu stärken und den Fokus, der bislang auf Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstitute, Universitätskliniken und Unternehmen ausgerichtet gewesen sei, sukzessive auch auf schulische Einrichtungen zu erweitern. Gerade hier seien durch die COVID-19-Pandemie erhebliche organisatorische Defizite aufgedeckt worden, so dass zukünftig IT nach Einschätzung des Analysten wesentlich stärker als bislang in die Lehre eingebunden werde.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt seine "buy"-Rating für die Aktien der asknet Solutions AG. (Analyse vom 19.11.2020)