asknet-Aktie: Dauerhafte Rückkehr in die Gewinnzone bestätigt - Kaufen! Aktienanalyse

Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der asknet AG (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: A5AB) und senken ihr Kursziel von EUR 25 auf EUR 20.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2017 habe, nachdem die Eckdaten bereits in einer Vorabveröffentlichung bekannt gemacht worden seien, nur wenig Überraschendes gebracht. Die Guidance für 2018e und 2020e, wonach die Rückkehr in die Gewinnzone keine einmalige Erscheinung gewesen sei, sei bestätigt worden. Basis für die Einschätzung des Managements seien zahlreiche Neukundengewinnungen im Bereich eCommerce Solutions, eine Vertriebsoffensive im Bereich Academics und Synergieeffekte aus dem Verbund mit dem neuen Großaktionär The Native, die Angaben gemäß in den kommenden Jahren ihre volle Wirksamkeit zeigen würden.

Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, errechnen aus ihrem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 20,00 je Aktie (Base Case-Szenario) und bestätigen angesichts eines Kurssteigerungspotenzials von 72,4% ihr "buy"-Rating für die Aktien der asknet AG. (Analyse vom 16.04.2018)

Die asknet Gruppe (ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370, Ticker-Symbol: A5AB) ist ein innovativer Anbieter von eBusiness Technologien und Lösungen für den weltweiten Vertrieb und die Verwaltung von digitalen und physischen Gütern. 1995 als Spin-off des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) gegründet, ist das Unternehmen ein Pionier des modernen eCommerce mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Im Geschäftsbereich eCommerce Solutions (zuvor Digital und Physical Goods) befähigt asknet Hersteller weltweit, ihre Produkte in über 190 Ländern erfolgreich zu vertreiben. Das Kernprodukt, die asknet eCommerce Suite, deckt den kompletten Verkaufsprozess ab und kann von Herstellern sowohl digitaler als auch physischer Güter genutzt werden. Daneben stehen auch einzelne Services und Lösungen entlang der Wertschöpfungskette zu Verfügung. Im Geschäftsbereich Academics unterstützt asknet Kunden aus dem Forschungs- und Lehrsektor bei der Beschaffung sowie der Verwaltung von Software und Hardware. Durch intensive Geschäftsbeziehungen zu über 80 Prozent der deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen kennt asknet deren Anforderungen genau und bietet so passgenaue Lösungen an. asknet ist Teil des an der Schweizer Börse gelisteten, internationalen Technologie- und Medienunternehmens The Native SA. Weitere Informationen unter www.asknet.de sowie investor.thenative.ch. (16.04.2018/ac/a/nw)