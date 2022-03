Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze artec technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

2,66 EUR +4,31% (15.03.2022, 14:04)



XETRA-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

2,70 EUR +1,89% (15.03.2022, 09:02)



ISIN artec technologies-Aktie

DE0005209589



WKN artec technologies-Aktie

520958



Ticker-Symbol artec technologies-Aktie:

A6T



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (15.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T) weiterhin spekulativ zu kaufen.artec habe vor allem in dem BOS-Bereich in den letzten Jahren viel in die Produktentwicklung und Markterschließung investiert und sich damit eine gute Position erarbeitet. In dem Bestreben, diese in zahlreiche weitere Aufträge umzumünzen, habe sich zuletzt aber die begrenzte Liquiditätsausstattung als ein wichtiges Hemmnis herausgestellt, da sie die Möglichkeiten des Unternehmens zu einer größeren Vorratshaltung (die angesichts der spürbaren Lieferengpässe für die Aufrechterhaltung der eigenen Lieferfähigkeit noch wichtiger geworden sei) und zu umfangreichen Pre-Sale-Aktivitäten (wie etwa große Testinstallationen), mit denen die Abschlusswahrscheinlichkeit nach Unternehmensangaben entscheidend verbessert werden könne, spürbar einschränke.Vor allem diese Schwäche wolle artec mit der Emission einer Krypto-Pflichtwandelanleihe nun beheben, mit der das Unternehmen in Deutschland eine Pionierrolle einnehme. Aus der Maßnahme könnte artec ein Emissionserlös von bis zu 2 Mio. Euro zufließen, mit dem neben dem Vertrieb auch die Produktentwicklung und die Cloud-Kapazitäten gestärkt werden könnten.Das Schätzszenario der Aktienanalysten von SMC Research, welches von steigenden Erlösen und Margen ausgehe, könnte durch einen Erfolg der Emission zusätzlich untermauert werden. Eine Anpassung ihrer Schätzungen würden die Aktienanalysten von SMC Research aber erst nach dem Abschluss der Maßnahme und nach Veröffentlichung der Zahlen für 2021 vornehmen.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.