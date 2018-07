Börsenplätze artec technologies-Aktie:



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (04.07.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - artec technologies-Aktienanalyse von Aktienanalyst Marcel Goldmann von der GBC AG:Marcel Goldmann, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958, Ticker-Symbol: A6T).artec habe in den vergangenen beiden Geschäftsjahren eine technologische und strategische Neupositionierung vorgenommen. Im Rahmen dessen biete die Technologiegesellschaft ihre XENTAURIX-Kundenlösung auch als Cloud-Lösung (XENTAURIX Cloud Plattform) an und habe sich im Projektgeschäft auf den Sicherheitsbereich fokussiert. Bei letzterem konzentriere sich das Unternehmen insbesondere auf Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Hierdurch sei auch das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 in Form eines Umsatzrückgangs von 2,47 Mio. EUR auf 1,46 Mio. EUR geprägt gewesen. Parallel hierzu sei der Verlust im Vergleich zum Vorjahr auf -0,80 Mio. EUR zwar ausgeweitet worden (VJ: -0,31 Mio. EUR).Im laufenden Geschäftsjahr 2018 sollte sich die "neue Weichenstellung" in Kombination mit einem verbesserten Leistungsangebot sowie verstärkten Vertriebsmaßnahmen aber bereits auszahlen. Somit erwarte Goldmann für das aktuelle Geschäftsjahr 2018 einen Umsatzsprung auf 3,20 Mio. EUR und ein ausgeglichenes operatives Ergebnis (EBITDA) von 0,08 Mio. EUR. Für die Folgejahre 2019 und 2020 rechne der Analyst mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung und kalkuliere mit Umsatzerlösen von 5,00 Mio. EUR bzw. 5,50 Mio. EUR. Hierbei sollte das EBITDA weiter auf 1,53 Mio. EUR bzw. 1,93 Mio. EUR gesteigert werden können. Auf Basis seiner Prognosen für die Geschäftsjahre 2018 bis 2020 habe der Analyst sein Kursziel für die artec technologies AG in Höhe von 6,50 EUR ermittelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link