Börsenplätze artec technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

4,08 EUR +4,62% (28.06.2018, 10:41)



Xetra-Aktienkurs artec technologies-Aktie:

4,13 EUR (27.06.2018)



ISIN artec technologies-Aktie

DE0005209589



WKN artec technologies-Aktie

520958



Ticker-Symbol artec technologies-Aktie:

A6T



Kurzprofil artec technologies:



Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958. Ticker-Symbol: A6T) aus Diepholz/Deutschland entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE® für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX® für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen an. (28.06.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





artec habe im letzten Geschäftsjahr einen kräftigen Umsatzrückgang und einen deutlichen Verlust hinnehmen müssen. Zurückzuführen gewesen sei dies auf die in 2016 beschlossene und eingeleitete Refokussierung des Geschäftsmodells von großen Projekten mit einem hohen Anteil an kundenindividueller Entwicklung zu einem cloud-basierten Modell, das perspektivisch eine höhere Wachstumsdynamik in Verbindung mit besseren Margen und einer stetigeren Entwicklung der Umsätze und Erträge verspreche.Mit den aufsehenerregenden Aufträgen, die artec inzwischen habe akquirieren können, sei die Attraktivität des eingeschlagenen Weges bestätigt worden. Der Analyst gehe davon aus, dass die Signalwirkung dieser Aufträge artec die Gewinnung weiterer Kunden schon in naher Zukunft ermöglichen werde. Auch das neu vorgestellte Konzept von individualisierbaren Themenportalen verspreche große Potenziale und stoße nach Unternehmensangaben auf ein reges Interesse möglicher Kunden. Mit seiner Technologie, mit der Audio- und Videodaten aus unterschiedlichsten Quellen hocheffizient erfasst und analysiert werden könnten, könnte artec zu einem Profiteur des rasanten Bedeutungszuwachses von Audio- und vor allem Videoinhalten gehören.Der Analyst halte deswegen an dem von ihm unterstellten Grundszenario eines dynamischen, zunehmend profitablen Wachstums unverändert fest. Gemessen an der neuen Unternehmensprognose seien seine Schätzungen für das laufende Jahr bisher sogar zu vorsichtig gewesen. In Reaktion darauf habe er nun eine Aufwärtskorrektur vorgenommen und sehe den fairen Wert der artec-Aktie jetzt bei 8,40 Euro. In Relation zum aktuellen Börsenkurs stelle das ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100 Prozent dar. Wie schon bisher, betone er aber den spekulativen Charakter der Schätzungen, die noch größtenteils auf der Erwartung von Umsätzen mit neuen Produkten und Konzepten basieren würden. Sollte aber artec das laufende Jahr plangemäß abschließen und dabei auch den bisherigen Vertriebserfolgen weitere folgen lassen, wäre das aus Sicht des Analysten der Proof-of-Concept, der eine Neubewertung der Aktie an der Börse auslösen könnte.