Kurzprofil ams:



ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) ist in der Entwicklung und Herstellung von hoch integrierten analogen Schaltkreisen (ICs) tätig. Die Geschäftsbereiche sind in die Segmente Produkte und Foundry (Auftragsfertigung) sowie in die Regionen EMEA (umfasst Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Nord- und Südamerika und Asien/Pazifik gegliedert. Die Kernkompetenz des Halbleiterherstellers sind Standard-Analogprodukte und kundenspezifische Lösungen wie unter anderem Power Management-ICs, Sensoren und Sensorschnittstellen, Wireless-ICs, tragbare Audiosysteme wie auch Automobilzugangssysteme.



Darüber hinaus bietet ams mit seinen Aktivitäten als Full Service Foundry mit eigenen Produktions- und Testanlagen weltweit Auftragsfertigung an. Der Kundenkreis des Konzerns umfasst unter anderem die Marktsektoren Consumer, Industrie, Medizintechnik, Mobilkommunikation und Automotive. Der neue Unternehmensname ams verbindet austriamicrosystems AG mit der Marke und Identität von TAOS Inc. (Texas Advanced Optoelectronic Solutions), dem im Jahr 2011 übernommenen, globalen Anbieter von intelligenten Lichtsensoren. Die ams AG hat ihren Hauptsitz in Unterpremstätten, Österreich und unterhält Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Über seine Vertriebsniederlassungen und Vertriebspartnern wie DigiKey, Future Electronics und Mouser ist der Konzern global präsent. (08.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ams-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ams-Aktie (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF).ams weise eine sehr gut bestückte Pipeline auf, die bedeutende Designaufträge im Bereich 3D-Sensorik umfasse. ams werde ihre 3D-Sensorlösungen künftig an führende Smartphone-Anbieter in Südkorea und China ausliefern. Zudem habe ams ein wichtiges 3D-Sensorikdesign für eine Anwendung für autonomes Fahren für einen globalen Automobilsystemhersteller bekannt gegeben. Diese Lösung beinhalte die hochwertige VCSEL-Technologie von ams. Zudem habe das Unternehmen einen 3D-Sensordesignauftrag eines US-amerikanischen LIDAR-Startups erhalten. Weiterhin habe ams einen bedeutenden Designauftrag für eine Stromkomponente in einer Ladeanwendung erhalten.ams prognostiziere einen starken Umsatzanstieg in H2 18 mit einer ähnlichen Beschleunigung in H2 gegenüber dem H1 wie in 2017 (über 100%). ams lege keine Prognosen für bestimmte Projekte vor. Foeth gehe jedoch davon aus, dass dieser Anstieg auf eine Kombination von mehr Geschäftsabschlüssen mit Apple, erste Steigerungen bei optischen Lösungen mit asiatischen Kunden und eine solide Dynamik im restlichen Geschäft zurückzuführen sei.Höhere Investitionsschätzungen würden höheres Wachstum stützen: Gemäß seiner Prognose erwarte Foeth im Geschäftsjahr 2018 Investitionen von EUR 480 Mio. (bisher: EUR 300 Mio.) und ein Investitionen/Umsatz-Verhältnis von 15% nach dem Geschäftsjahr 2018.Das Unternehmen habe dank seiner Kompetenz im Bereich 3D-Sensorik, seines Zugangs zur VCSEL-Technologie, seiner Produktionskapazitäten und Partnerschaften deutlich an Geschäftsdynamik hinzugewonnen. Mit einem wachsenden Kundenstamm und dem Ausbau seines Portfolios an Zielanwendungen sinke das Risiko in Verbindung mit bestimmten Kunden. Das Umsetzungsrisiko bleibe bestehen, und die Verschuldung habe weiter zugenommen. Foeth hebe seine Prognosen für das ber. EBIT in GJ 18/19E um 16%/15% an. In Q1 18 steige der Analyst auf Prognosen in USD um.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ams-Aktie: