Die alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Die Strategie der alstria office REIT-AG basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management ihrer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Das Unternehmen verfügt über eine tiefe Kenntnis seiner Märkte und bietet seinen Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Per 30. Juni 2019 umfasst das Portfolio 116 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,5 Mio. m2.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Zimmer Partners, LP hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der alstria office REIT-AG deutlich gesteigert:Die Leerverkäufer von Zimmer Partners, LP halten die Aktien der alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U, Ticker-Symbol: AOX) unter Beschuss.Die Finanzprofis von Zimmer Partners, LP mit Sitz in New York haben am 14.11.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der alstria office REIT-AG von 1,01% auf 1,10% erhöht. Seit der Eröffnung des Short-Engagements am 10.07.2019 wird es kontinuierlich ausgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Hedgefonds in den Aktien der alstria office REIT-AG:1,10% Zimmer Partners, LP (14.11.2019)0,81% BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (06.01.2017)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 3,47% der Aktien der alstria office REIT-AG. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.