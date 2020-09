Letztendlich gehe BlueBay Asset Management davon aus, dass angesichts der Unterstützung der (Fiskal-)Politik und eines aufgehellten Konjunkturausblicks für 2021 die aktuelle Marktkorrektur nicht allzu lange dauern werde. Die Sorge vor einem ,Mini-März‘, der mit den kühleren Herbsttagen einsetzen könnte, sei jedoch nicht unbegründet: Der Einzelhandel würde erneut schwer unter Druck kommen, sollten die jüngsten Gewinne zu schwinden beginnen.



Im Fixed Income-Bereich seien überraschende Umschichtungen derzeit schwer vorstellbar. Die Frage sei, wie motiviert die Marktteilnehmer an den Seitenlinien sein würden, um sich bei erneut stärker nachgebenden Bewertungen in den Markt zu kaufen - insgesamt würden die Bewertungen bei weitem nicht mehr so überzeugend wie zu Jahresbeginn erscheinen.



Sollten die Märkte nach unten gehen, werde das sicherlich nicht die Schuld der Zentralbanken sein. Anleger würden in ihnen aber rasch einen Sündenbock sehen - in der Hoffnung, dass sich die Notenbanken zum erneuten Handeln zwingen lassen würden. Doch wie es auch kommen möge: Die Volkswirtschaften würden frühestens Ende nächsten Jahres wieder das Niveau vom Jahresausgang 2019 erreichen. (25.09.2020/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten haben charttechnische Überlegungen die Bewertungen an den Märkten nach oben getrieben und über die Fundamentaldaten triumphiert, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Der Anteil von US-Privatanlegern, welche die Aktienkurse in die Höhe treiben würden, sei schwer zu beziffern und erschwere Einschätzungen zum technischen Marktgeschehen.