- Steuerliche Anreize für Unternehmensinvestitionen



- Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16%



Die Einbeziehung der meisten Maßnahmen sei keine Überraschung gewesen, da Medienberichte darauf hingewiesen hätten, dass sie diskutiert worden seien. Überraschend sei jedoch eine Mehrwertsteuersenkung gewesen.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern die Gewinne ausgeweitet und gestern 12.560-Punkte-Marke getestet. Man solle beachten, dass dieses Niveau eine Rückverfolgung des Ausverkaufs von Februar bis März um 78,6% bedeute. Der Index habe oben nicht brechen können und sich zurückzuziehen begonnen. Der Dax habe in den letzten drei Wochen um rund 23% zugelegt und angesichts eines derart starken Anstiegs sei das Risiko einer Korrektur recht hoch. Die EZB sei das Hauptereignis des Tages und es werde erwartet, dass die Bank den Umfang ihres PEPP-Programms erhöhen werde. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könne sich der anhaltende Rückzug vertiefen. In einem solchen Szenario liege die erste zu beobachtende Unterstützung bei 12.200 Punkten. Die Hauptunterstützung, die durch die Untergrenze der Overbalance-Struktur gekennzeichnet sei, liege rund 1.000 Punkte unter dem aktuellen Marktpreis. Andererseits sei die oben erwähnte Erhöhung des PEPP-Programms bereits eingepreist, weshalb eine Bestätigung durch die EZB wahrscheinlich keine große Reaktion auf dem Markt auslösen werde.



Deutsche Autohersteller wie Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) oder BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) würden zu den heutigen DAX-Nachzüglern gehören. Die Automobilbranche erlebe einen Schlag, da das deutsche Konjunkturpaket keine direkte staatliche Unterstützung für den Kauf konventioneller Fahrzeuge vorgesehen habe. Es sei seit einiger Zeit gemunkelt worden, dass eine solche Maßnahme aufgenommen werden würde, um dem schwierigen Automobilsektor zu helfen. In anderen Nachrichten sei berichtet worden, dass die deutsche PKW-Zulassung im Mai gegenüber dem Vorjahr um 49,5% gesunken sei.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) habe mitgeteilt, dass sich das Umsatzwachstum in China im Mai positiv entwickelt habe, da sich die Nachfrage schneller als erwartet erholt habe. Das Unternehmen habe als einen der Gründe ein starkes E-Commerce-Wachstum in China verzeichnet. Insgesamt würden zwei Drittel der weltweiten adidas-Filialen ganz oder teilweise eröffnet. Das Unternehmen erwarte keine wesentlichen Abweichungen von den am 27. April genehmigten Prognosen für das zweite Quartal.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) sei in Deutschland wegen der Umweltschäden kritisiert worden, die das neue Werk voraussichtlich verursachen werde. Das Unternehmen habe beschlossen, auf Kritik zu reagieren, und angekündigt, die Pläne für seine Fabrik zu überarbeiten, um die Umwelt zu schonen. Neue Entwürfe würden voraussichtlich diese oder die nächste Woche vorgestellt. Der Automobilhersteller gehe davon aus, dass sein deutsches Werk innerhalb eines Jahres mit der Produktion von Autos beginnen werde.



Laut einem Reuters-Bericht plane Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), die Produktion für die nächsten zwei Jahre um 40% unter dem Niveau vor der Pandemie zu halten. Ein solcher Schritt könnte bedeuten, dass der europäische Flugzeughersteller bis zu 20.000 Arbeitnehmer entlassen könnte. (04.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa notieren nach zwei Tagen starker Gewinne leicht unter dem gestrigen Schlusskurs, so die Experten von XTB.Es sehe so aus, als würde der Markt auf die geldpolitische Entscheidung der EZB warten (13:45 Uhr). Es werde erwartet, dass die Bank den Umfang ihres PEPP-Programms erheblich steigern werde. Darüber hinaus habe sich Deutschland auf ein zweites Konjunkturpaket geeinigt und eine überraschende Mehrwertsteuersenkung beschlossen.Deutschland genehmige zweites KonjunkturpaketDie deutsche Regierungskoalition habe eine Einigung über ein zweites Konjunkturpaket erzielt. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe gesagt, dass das Konjunkturpaket sich auf 130 Milliarden Euro belaufe. Das Hauptziel des Pakets bestehe darin, die kurzfristigen Verbraucherausgaben zu unterstützen und die Unternehmen zu Investitionen zu ermutigen. Wichtige Erkenntnisse aus dem Paket:- Einmalige Zahlung von 300 EUR pro Kind- Hilfe für Kommunen in Höhe von 5,9 Mrd. EUR