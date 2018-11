Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (16.11.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas übertrifft sich selbst! Aktienanalyseadidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hat sich auch im dritten Quartal selbst übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz höherer Ausgaben für Marketing habe sich der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft um 19,5 Prozent auf 656 Mio. Euro verbessert. Im Gesamtjahr erwarte der Sportartikelhersteller daher nun ein beschleunigtes Gewinnwachstum von 16 bis 20 Prozent auf bis zu 1,72 Mrd. Euro. Zuvor hätten die Herzogenauracher maximal 1,68 Mrd. in Aussicht gestellt. An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Erstens hätten die meisten Analysten ohnehin mit höheren Gewinnzielen gerechnet. Zweitens gehe adidas davon aus, dass der Umsatz 2018 wegen schleppender Geschäfte in Westeuropa währungsbereinigt nur noch zwischen acht und neun Prozent wachsen dürfte, nach bislang zehn Prozent. Zeit für Seitwärtsinvestments, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link