Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (07.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwar steuere adidas auf ein weiteres Rekordjahr zu. Die Anleger seien am Mittwoch mit den Zahlen aber nicht zufrieden gewesen. Am Donnerstag beruhige sich die Lage, die adidas-Aktie nehme Fahrt auf. Mehrere Analysten hätten sich positiv zur Entwicklung des weltweit zweitgrößten Sportartikelherstellers geäußert.Das Analysehaus RBC habe die Einstufung für adidas auf "outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Kursrücksetzer nach den jüngsten Quartalszahlen sei eine willkommene Kaufgelegenheit, habe Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Andreas Riemann von der Commerzbank habe das Kursziel für adidas nach den Zahlen von 300 auf 315 Euro angehoben. Die Einstufung laute weiter auf "kaufen". In Westeuropa seien die Herzogenauracher wieder auf dem Wachstumspfad, so Riemann.adidas-CEO habe am Mittwoch gesagt, das Management gehe im vierten Quartal von einer deutlichen Umsatzbeschleunigung aus. Der Konzern habe daher bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am Mittwoch in Herzogenaurach seine Ziele für das laufende Jahr bestätigt.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht das Kursziel bei 325,00 Euro, Stopp: 245 Euro. (Analyse vom 07.11.2019)Mit Material von dpa-AFX