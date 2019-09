Börsenplätze adidas-Aktie:



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (02.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Richard Tyler Blevins sei der 28-Jährige unter dem Namen Ninja eine wahre Legende. Sein YouTube-Kanal habe mehr als 22 Millionen Abonnenten. Auf der Live-Streaming-Plattform Twitch habe er sogar die meisten Abonnenten weltweit. Und wie der Gamer vergangenen Dienstag in einem kurzen Video verkündet habe, stehe er nun offiziell unter Vertrag mit adidas. Der DAX-Titel nehme währenddessen wieder Kurs auf sein Allzeithoch bei 298,05 Euro.Seit geraumer Zeit herrsche eine rege Diskussion darüber, ob E-Sports überhaupt als Sport anerkannt werden sollte. Doch während andere noch debattieren würden, schnappe sich adidas mit Ninja einen der populärsten Gamer weltweit.Sportart hin oder her. Ninja habe in der Welt des E-Sports längst den Status, den ein Cristiano Ronaldo im Fußball habe. Angesichts des gewaltigen Potenzials des E-Sport-Marktes sei der Schritt des Sportartikelherstellers durchaus nachvollziehbar. Bislang habe adidas nur komplette Teams wie z.B. den FC Bayern München ausgerüstet.Wer dabei sei, lasse Gewinne laufen. Neueinsteiger können jetzt zugreifen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link