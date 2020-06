Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (04.06.2020/ac/a/d)



Der fränkische Konzern komme in China nach dem Lockdown in der Corona-Krise wieder gut aus den Startlöchern. Zwar sei auch im Mai das Kundenaufkommen geringer gewesen als im Vorjahresmonat. Da die Kunden jedoch mehr gekauft hätten und der Onlinehandel außerordentlich gewachsen sei, habe adidas das allerdings mehr als ausgleichen können. Auch außerhalb von China seien in Asien und den Schwellenländern fast alle Läden wieder in Betrieb. Die Region Asien-Pazifik sei für die Herzogenauracher im vergangenen Jahr der nach Umsatz größte Markt gewesen, der zudem stärker habe zulegen können als Nordamerika und Europa.In Europa seien nach derzeitigem Stand rund drei Viertel der Geschäfte offen, wenn auch meist mit verkürzten Geschäftszeiten. Während in Russland rund die Hälfte der Shops geöffnet habe, seien es in Nord- und Lateinamerika noch deutlich weniger als 50%.Nach der guten Meldung setze die adidas-Aktie am Donnerstag ihre Rally fort und steige auf ein neues Dreimonatshoch. Der Titel kratze nun an der 200-Tage-Linie. Gelinge der Ausbruch, könnte es schnell weitergehen in Richtung 275 Euro. Der neue Stopp sollte bei 195 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.06.2020)