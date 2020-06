Die Aktie der Nike Inc. werde aktuell bei USD 100,74 (03.06.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 105,62 (20.01.2020) und das Jahrestief bei USD 60,00 (18.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 28 Analysten die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" und zwei auf "sell" setzen. (Analyse vom 03.06.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (04.06.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Zeiten, in denen adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hauptsächlich den Markt in Europa bediente und Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) auf Amerika fokussiert war, sind längst vorbei, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Inzwischen würden sich die beiden Sportartikel-Giganten einen globalen Wettkampf um Absätze liefern. Gekämpft werde mit aggressivem Marketing, effizienter Produktion und nachhaltigen Modelinien. Das Jahr 2020 sollte für beide Unternehmen ein starkes Jahr werden. Mit der Fußball-EM und den Olympischen Spielen hätten gleich zwei Sportgroßveranstaltungen angestanden - Corona habe den Optimismus vernichtet. Weil in der jüngsten Vergangenheit gute strategische Entscheidungen getroffen worden seien, seien beide Unternehmen trotz der Krise gut aufgestellt.Spätestens seit dem Jahr 2016 sei adidas ein ernstzunehmender Konkurrent für Nike auf dem amerikanischen Markt. Am Ende dieses erfolgreichen Jahres habe man umsatztechnisch zu Nike aufschließen und die zweite Position im Sportartikelmarkt einnehmen können. Zurückzuführen sei das auf ausgeklügelte Marketing-Maßnahmen des Herzogenauracher Unternehmens, das seit 2015 konsequent darauf setze, kreative Schöpfer aus der Mode- und Unterhaltungsindustrie in die Konzeption der sportlichen Freizeitlinie "adidas Originals" mit einzubeziehen. Kollektionen mit den Musikern Kanye West und Pharell Williams hätten sich als überaus erfolgreich erwiesen. So sei zeitweise der adidas-Superstar der meistverkaufte Sneaker weltweit gewesen und habe damit den Air Jordan von Nike abgelöst.Bei Nike habe man sich in den vergangenen Jahren vor allem darauf spezialisiert, effizienter zu produzieren. Zum einen helfe Nike die Größe des Unternehmens. So habe man große Preismacht gegenüber Lieferanten. Zum anderen sei die Produktion stark auf Automatisierung ausgerichtet. Innovationen beim Produktmaterial hätten die Produktionskosten ebenfalls stark gesenkt.Generell profitiere Nike von der immensen Markenbekanntheit auf dem amerikanischen Kontinent. Auf dem heimischen Markt sei Nike immer noch die Benchmark. Das liege vor allem daran, dass man viele US-Sportstars unter Vertrag habe und mit der NFL einen Ausrüstervertrag geschlossen habe, der dem Unternehmen eine landesweite Präsenz verleihe. adidas sei deshalb logischerweise in der Rolle des Herausforderers - in der Vergangenheit habe man sich auf den Fußball konzentriert, der in den USA nur eine untergeordnete Rolle spiele. Allerdings tue man beim Herzogenauracher Unternehmen alles, um Nike herauszufordern. Beim Marketing konzentriere man sich hauptsächlich darauf, einzelne Sportler und Stars aus der Unterhaltungsbranche zu vermarkten, und kehre gleichzeitig von der Strategie ab, Clubs und Nationalmannschaften auszurüsten. Engagements bei europäischen Fußball-Top-Clubs würden die Ausnahme bleiben.Beide Unternehmen seien sich der Verantwortung um Nachhaltigkeit und umweltfreundliches Handeln bewusst. Ein geringer CO2-Ausstoß mit geringem Materialeinsatz solle bei Nike etwa schon bei der Produktion dafür sorgen, dass die Produkte einen geringen ökologischen Fußabdruck ausweisen würden. Dazu wolle das amerikanische Unternehmen nur noch mit Partnern zusammenarbeiten, die Experten in Sachen Nachhaltigkeit seien. So möchte man Schifffahrtswege durch das arktische Meer nicht mehr nutzen, weil dies massiv der Umwelt Schaden zufügen würde. Auch Baumwolle solle nur noch von als nachhaltig eingestuften Quellen bezogen werden.Die Vision beider Unternehmen sei, dass ihre Artikel in Zukunft zu großen Teilen aus recycelten Abfällen bestünden. adidas habe bereits 2017 einen Sneaker auf den Markt gebracht, der fast ausschließlich aus Plastik aus den Meeren bestehe. Im Jahre 2019 habe man bereits 11 Millionen Sneaker dieser Art verkauft. Nike sei erst kürzlich nachgezogen und habe ein vergleichbares Modell auf den Markt gebracht. Beide scheinen damit den Nerv der Zeit getroffen zu haben, so die Bank Vontobel Europe AG. Von den Kunden seien die Produkte gut angenommen worden, trotz höherer Preise.Die Aktie der adidas AG werde aktuell bei EUR 246,60 (03.06.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 317,45 (16.01.2020) und das Jahrestief bei EUR 162,20 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "buy", 19 auf "hold" und sechs auf "sell" setzen.