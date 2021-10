XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas: Ein erster Hoffnungsschimmer - AktiennewsDie Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) steigt am Freitag um 0,65% auf 269,70 Euro und setzt die Erholung, die in dieser Woche begann, fort so die Experten von XTB.Durch den Kursanstieg sei das Hoch bei 266,75 Euro durchbrochen worden, was auf einen neuen Aufwärtstrend hindeuten könnte. Der Bereich bei 266,75 Euro sei jedoch nur als lokaler Widerstand zu sehen, da der Abwärtsimpuls deutlich früher begonnen habe. Händler könnten sich am Hoch bei 288,90 Euro orientieren. Man beachte auch, dass das Jahrestief, das im Mai bei 252,10 Euro ausgebildet worden sei, und das 50% Fibonacci-Retracement der langfristigen Aufwärtsbewegung nicht getestet worden seien. Im Falle von erneuten Kursrückgängen könnten diese Marke als wichtige Unterstützungen dienen.Börsenplätze adidas-Aktie:271,25 EUR +1,21% (15.10.2021, 11:25)