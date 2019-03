Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

210,00 EUR -0,76% (15.03.2019, 11:12)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

210,30 EUR -1,08% (15.03.2019, 11:27)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (15.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Zucker und Fett seien out, immer mehr Menschen wollten sich gesund ernähren und sich mehr bewegen. Für die Branche ein Multimilliardengeschäft, das heiß umkämpf sei. Nike, Aadidas, Puma und Co würden sich mit kultigen, funktionellen Schuhen, Shirts und Hosen übertreffen. In einem Markt gehe für die Branche besonders viel: China.Neben dem ständigen, hochkreativen Ausbau der Produktpalette sei ein großer Vorteil für adidas, dass sich der fränkische Konzern schon länger auf China konzentriere. Im Reich der Mitte komme der deutsche Sportartikelhersteller derzeit auf einen Marktanteil von schätzungsweise 18% und liege damit nur ganz knapp hinter Nike (20%).Einen Tag nach den nicht berauschenden Zahlen und dem logischen Dip der Aktie habe es am Donnerstag kräftige Kursgewinne für adidas gegeben. Der Titel kratze nun wieder am Rekordhoch 217,60 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: