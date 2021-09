Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

273,85 EUR +1,05% (30.09.2021, 10:46)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

274,25 EUR +0,99% (30.09.2021, 10:54)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (30.09.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Viel Sand im Getriebe! AktienanalyseDie dynamische Geschäftserholung nach dem Einbruch im vergangenen Jahr hat der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) kräftig Beine gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch inzwischen sei ordentlich Sand im Getriebe. Sorgen bereite Anlegern vor allem die angespannte Lieferketten-Situation. Wegen strikter Corona-Maßnahmen seien Fabriken in Vietnam seit Wochen geschlossen. Die weltweite Nummer eins, Nike, fürchte deshalb schon um Teile seines Weihnachtsgeschäfts und habe die Umsatzerwartungen für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen. Statt prozentual zweistelliger Zuwächse werde nur noch ein einstelliges Plus erwartet. "Wir haben bereits zehn Wochen Produktion verloren", habe Finanzchef Matt Friend bei der Vorlage der Quartalszahlen gesagt. Für einige Werke seien zwar bereits Pläne zur Wiedereröffnung abgesegnet worden. Die bisherigen Pandemie-Erfahrungen hätten aber gezeigt, dass es mehrere Monate dauern werde, bis die Produktion das gewöhnliche Niveau erreiche. Nike lasse früheren Angaben zufolge fast die Hälfte seiner Schuhe und 30 Prozent der Sportbekleidung in Vietnam fertigen.Auch adidas sei von den Fabriken in dem asiatischen Land abhängig: Der deutsche Sportartikelhersteller beschaffe sich dort rund 28 Prozent seiner Waren, hauptsächlich handle es sich dabei um Schuhe. Zwar habe ein Firmensprecher betont, dass man im Austausch mit den Herstellern sei, "um die Auswirkungen zu begrenzen und die Produktion zeitweise in andere Länder zu verlagern". Ob das klappe, bleibe allerdings abzuwarten. Auch Nike habe angesichts der Werksschließungen die Produktion zum Teil nach China und Indonesien verlagert. Wegen der Überlastung der globalen Lieferketten brauche die fertige Ware aber aktuell 80 Tage, um von Asien nach Nordamerika zu kommen - etwa doppelt so lange wie üblich, so Friend. Wie hart adidas von den Produktionsproblemen betroffen sei, dürften die Zahlen am 10. November zeigen.Zwar sähen die meisten Analysten bislang keinen Grund, ihre positive Haltung zu der Aktie des deutschen Sportartikelherstellers zu überdenken. Eine gewisse Portion Vorsicht kann angesichts der aktuellen Gemengelage aber sicherlich nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2021)Börsenplätze adidas-Aktie: