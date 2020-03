Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

198,76 EUR -13,77% (11.03.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

200,80 EUR -9,14% (11.03.2020, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise habe das Papier des fränkischen Konzerns am Mittwoch stark belastet. Während der Gesamtmarkt nach dem "Schwarzen Montag" an den internationalen Kapitalmärkten zwischenzeitlich einen neuen Erholungsversuch gestartet habe, habe die adidas-Aktie deutlich nachgegeben. Seit dem Hoch im Januar dieses Jahres bei 317,45 Euro habe der DAX-Titel mittlerweile gut 37% verloren.adidas rechne 2020 zwar mit weiter steigenden Gewinnen, allerdings stehe die Prognose unter Vorbehalt. Denn mögliche Auswirkungen des neuartigen Coronavirus seien darin noch nicht enthalten. Die Folgen für das Geschäft würden sich derzeit nicht zuverlässig beziffern lassen, habe es geheißen. Analysten hätten sich entsprechend skeptisch geäußert. Auch die Jahreszahlen von adidas seien verhalten aufgenommen worden."Der Aktionär" sehe adidas unter den Sportartikelherstellern weiterhin sehr gut positioniert. Angesichts der derzeitigen Unsicherheitsphase im Zusammenhang mit dem Coronavirus sollten Anleger aber eine Beruhigung abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: