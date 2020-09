Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (07.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern angele sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. "Wir haben mit Jürgen Klopp einen der besten Trainer der Welt unter Vertrag genommen", so adidas-CEO Kasper Rorsted im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die Partnerschaft sei langfristig. Zu finanziellen Details habe Rorsted keine Angaben gemacht. Nur so viel: "Ein gutes Produkt hat seinen Preis."Mit Klopp hole sich adidas einen der erfolgreichsten und gefragtesten Fußballtrainer der Welt an Bord. Klopp sei nicht nur erfolgreich, sondern auch sehr beliebt. Laut einer Umfrage von Intelligent Research in Sponsoring würden 90% der Fußballfans in Deutschland den 53-Jährigen sympathisch finden.Mit dem Klopp-Deal sei adidas ein Coup gelungen. So könne der Herzogenauracher Konzern es verschmerzen, dass der FC Liverpool in der kommenden Saison von Nike ausgerüstet werde. Die adidas-Aktie bleibe ein klarer Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: