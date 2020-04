Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

212,00 EUR -1,07% (16.04.2020, 14:36)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (16.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Citigroup habe ihre Ergebnisschätzungen für 2020 und 2021 deutlich nach unten korrigiert. Damit habe man nur darauf reagiert, was adidas gesagt habe. In den Schlüsselregionen seien 60% des Geschäfts von adidas komplett zum Erliegen gekommen. Das könne nicht mehr online abgefangen werden, sondern es handle sich jetzt nur um Schadensbegrenzung und jetzt auch noch um einen Staatskredit. Was die Kursentwicklung von adidas betreffe, spreche der Börsenexperte vom Stochern im Nebel. Es seien die handfesten Zahlen notwendig, damit man das Ganze bewerten könne. Momentan sieht der Chart der adidas-Aktie wie folgt aus: Massiver Einbruch und dann eine Aufwärtsbewegung als vermutlich technische Gegenreaktion, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.04.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:212,10 EUR -1,30% (16.04.2020, 14:50)